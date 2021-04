PlantAction reverdira Sainte-Rose et Laval-des-Rapides en 2021

Le Mouvement PlantAction invite les citoyens à participer aux deux prochaines éditions de la campagne « Jamais sans mon arbre » qui se dérouleront au printemps et à l’automne. Cette année, Sainte-Rose et Laval-des-Rapides seront à l’honneur.

Dès ce printemps, quelques propriétaires de résidences situées dans le quadrilatère délimité par la rue des Patriotes à l’ouest, le boulevard Sainte-Rose au nord, la voie ferrée à l’est et le rang de l’Équerre au sud auront la chance d’obtenir un arbre (livré et planté) pour seulement 50$.

Les citoyens pourront choisir parmi 16 différentes variétés d’arbres, afin de trouver leur arbre préféré, mais surtout le mieux adapté à leur espace. Ces multiples possibilités permettront de diversifier les espèces présentes dans le quartier afin d’augmenter la résilience du couvert végétal urbain face aux changements climatiques, aux maladies et aux insectes, et ce, pour que la communauté continue de profiter des nombreux bienfaits que procurent les arbres, ces précieux gardiens de notre qualité de vie.

« Quelle belle initiative lavalloise! Dans une ère où nous luttons tous contre le réchauffement climatique, la plantation d'arbres vient jouer un rôle important dans la préservation d'environnements sains. C'est un projet rassembleur, qui nous permet de nous impliquer dans l’amélioration d'espaces urbains », a indiqué Christopher Skeete, député de Sainte-Rose.

« C'est toujours une fierté pour moi de soutenir les projets de PlantAction dans Sainte-Rose. La campagne Jamais sans mon arbre permet aux citoyens de s'investir dans le verdissement du quartier et de développer un sentiment d'appartenance envers leur ville et leurs arbres! C'est réellement un projet mobilisateur qui contribue à améliorer la qualité de vie de tous », apour sa part fait savoir Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif, responsable des dossiers en environnement.

Laval-des-Rapides

Cet automne, quelques propriétaires de résidences situées dans le quadrilatère délimité par l’autoroute 15 à l’ouest, le boulevard Concorde au nord, la voie ferrée à l’est et la rivière des Prairies au sud, auront à leur tour la possibilité d’obtenir un arbre.

Une contribution de 5000$ du député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, de même que la participation financière de Isabella Tassoni, conseillère municipale de Laval-des-Rapides, permettront à notre organisme de proposer aux citoyens du quartier visé la même offre avantageuse que celle du printemps.

Les conversations que PlantAction a eues avec des centaines de propriétaires au fil des années ont permis de constater que plusieurs personnes ne verdissaient pas leur cour par manque de connaissances en la matière, par incapacité physique à réaliser la plantation, ou encore pour des raisons financières. L’implication bénévole au cœur de nos actions s’ajoute à l’expertise au sein de notre équipe administrative pour présenter des solutions novatrices à moindre coût. Mais ce sont réellement nos partenaires qui font la différence, sans qui nous ne pourrions réaliser tous ces beaux projets qui rendent la plantation d’arbres plus accessible à la population lavalloise.

« Merci à PlantAction de proposer, année après année, une variété d'activités aux citoyens et citoyennes qui leur permettent de poser des gestes concrets pour s'adapter aux changements climatiques dans leur milieu de vie. C'est toujours un grand plaisir pour moi de collaborer avec l'équipe pour la réussite de leurs projets, telle la campagne Jamais sans mon arbre qui sera de retour cette année et qui prendra place, pour une première fois, dans Laval-des-Rapides à l'automne prochain! » – Saul Polo, député de Laval-des-Rapides.

« Je partage les valeurs de PlantAction, il était ainsi naturel pour moi d'appuyer leur campagne Jamais sans mon arbre. Comme chacun le sait maintenant, les arbres participent à la réduction des GES et permettent de mieux contrôler les îlots de chaleurs. De plus, les arbres augmentent la valeur de nos quartiers. Cette campagne est un investissement pour nous et pour les générations futures. » – Isabella Tassoni, conseillère municipale de Laval-des-Rapides.

Nous croyons que l’ajout d’arbres contribuera localement au maintien de la biodiversité et au contrôle de la pollution visuelle, sonore et atmosphérique dans un quartier situé en bordure de l’autoroute 15, l’une des autoroutes les plus achalandées dans la région métropolitaine de Montréal.

La plantation des arbres dans Sainte-Rose est prévue pour le mois de juin 2021 et celle dans Laval-des Rapides est prévue pour le mois d’octobre 2021.

Les citoyens des secteurs visés au printemps et à l’automne sont invités à s’inscrire en ligne le plus rapidement possible, car la quantité de végétaux disponibles est limitée. Visitez le site web de PlantAction.