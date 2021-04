Le MTQ investira 342 M$ pour le maintien des infrastructures routières

Le ministère des Transports vient d'annoncer des investissements de 341 678 000 $ pour les deux prochaines années afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières de la région de Laval.

Il s’agit d’une somme supérieure à celle annoncée l’an dernier, ce qui contribuera également à la relance économique de la région.

« À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d’investir massivement dans le maintien et l’amélioration de l’état des routes et des structures à Laval est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, soit par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd’hui. Grâce à l’implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n’aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région », a indiqué François Bonnardel, ministre des Transports, au moment de l'annonce.

Les sommes investies dans la région de Laval se répartissent comme suit :

- 56 203 000 $ pour des chaussées en bon état;

- 85 395 000 $ pour des structures en bon état;

- 200 080 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire.

Parmi les projets annoncés, mentionnons :

o la sécurisation et l’amélioration de la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15 grâce à la construction d’un lien aérien direct entre les autoroutes 440, en direction ouest, et 15, en direction nord, et d’une nouvelle entrée vers l’autoroute 15, en direction nord;

o le début des travaux d’un premier lot de construction de l’autoroute 19, à Laval et à Bois-des-Filion.

Grâce à l’adoption de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, six projets seront réalisés plus rapidement dans la région de Laval.

Malgré le contexte de la pandémie de COVID-19, plusieurs projets ont été menés à terme en 2020, par exemple :

o l’implantation de mesures préférentielles pour autobus (UAB) à Laval et sur la Rive-Nord;

o les travaux d’asphaltage des voies de desserte de l’autoroute 15, entre le boulevard Cartier et l’autoroute 440;

o les travaux de régénération d’adhérence de la chaussée de l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), entre les boulevards Le Corbusier et Industriel.