Aide financière de 3 M$ pour dynamiser le centre-ville de Laval

La ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, confirme l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 3 millions de dollars, pour l’exercice financier 2021-2022, à la Ville de Laval en vue d’accélérer la relance économique de son centre-ville.

Rappelons que le gouvernement a annoncé cette semaine une aide totale de 25 millions de dollars afin de favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes du Québec et de soutenir les entreprises. Cette enveloppe financière, allouée dans le cadre du budget 2021-2022, s’ajoute au montant de 50 millions de dollars annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2020 et visant à appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.

Les mesures de confinement pour lutter contre la pandémie, comme le télétravail obligatoire, les restrictions de voyage et celles relatives aux activités des restaurants ainsi que l’annulation des grands événements culturels, ont eu des répercussions importantes sur la fréquentation des centres-villes.

« La vaccination va bon train au Québec, et la reprise économique s’accélère. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants : ils doivent rapidement redémarrer leurs activités et regagner leur vitalité », mentionee Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« L’entrepreneuriat est un pilier du développement régional et un indice important de richesse et de bien-être économique des populations. La pandémie a eu des effets considérables sur les entreprises et les travailleurs. Le soutien gouvernemental aux secteurs commercial et touristique sera bénéfique pour la ville de Laval » souligne Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval.

Un processus complexe