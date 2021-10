Subvention de 118 000 $ pour favoriser la valorisation du bois

Dans le cadre du Programme d’aménagement des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les membres du comité exécutif ont accepté d’octroyer une subvention de 118 000 $ aux Clubs 4H du Québec afin de favoriser la valorisation du bois à Laval.

Avec cette somme, les Clubs 4H du Québec devront réaliser des projets visant l'interprétation, l'éducation et la vulgarisation de la mise en valeur du bois. Plus précisément, ils verront à :

- animer des activités de sensibilisation sur la récupération du bois de Laval et sur la valeur de la ressource forestière en lien avec les changements climatiques;

- produire des outils pédagogiques et sensibiliser la population lavalloise;

- élaborer des activités de sensibilisation et d'animation sur l'ensemble du cycle de transformation du bois lors de grands événements;

- élaborer des programmes éducatifs sur le cycle complet de transformation du bois, la valorisation de la ressource forestière et les impacts sur les changements climatiques.

40 000 $ pour la faune et la flore lavalloises

La Ville de Laval s’associe à la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent (SHNVSL) et à la Fondation de la faune pour réaliser un projet de conservation visant à analyser le potentiel de connectivité de l’ensemble des milieux ouverts lavallois et le potentiel de restauration de certaines friches lui appartenant.

Ce projet répond aux orientations du Plan de conservation des milieux naturels et de la Trame verte et bleue lavalloise. Il s’étendra sur 2 ans et est financé à hauteur de 25 000 $ par la Ville de Laval et de 15 000 $ par la Fondation de la faune. Le projet aura un impact positif sur une multitude d’espèces fauniques et floristiques qui dépendent de ces lieux, notamment les oiseaux champêtres, les insectes pollinisateurs, mais il vise principalement la couleuvre brune, une espèce en situation précaire au Québec et présente sur le territoire lavallois.

