Admirer les couleurs d'automne à Laval

L’automne est bel et bien installé à Laval, c'est encore l'occasion de profiter de belles journées à l’extérieur.

En cette période de l'année, l'équipe de Tourisme Laval vous propose un détour vers les espaces verts de la région. Y pratiquer la randonnée pédestre peut être une excellente façon de dépenser son énergie, tout en savourant l’air pur de l’automne.

Le Centre de la nature

Unique à Laval, le Centre de la nature est un grand parc urbain de 50 hectares. En toute saison, c'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature qui aiment contempler de beaux paysages et d'activités familiales. En automne, les couleurs sont à couper le souffle et la température est encore bonne pour un pique-nique en famille, en amoureux ou même entre amis.

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Situé à Sainte-Rose, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles comprend plusieurs sentiers de marche paisibles pour explorer la faune et la flore. Le tout nouveau Café de l'Archipel se trouve à l'entrée du parc. Vous pourrez donc y choisir un lunch parmi les bols repas énergisants, les sandwichs gourmands et les viennoiseries décadentes. Des boissons rafraîchissantes et des cafés à saveurs d'automne y sont également servis.

Le Bois Papineau

En plein cœur de Duvernay, le Bois Papineau offre un paysage d’une beauté remarquable. Quelques pas suffisent pour oublier que l’on est au centre de la troisième plus grande ville du Québec, croyez-moi. Sa grande particularité : le bois est une hêtraie, c’est-à-dire que le hêtre y prédomine. Le bois, vieux de deux cents ans, possède aussi un écosystème hyper varié, qui rend les randonnées d’autant plus captivantes. Des sentiers de promenade déjà aménagés permettent de parcourir le bois sans embuche. Il y a même un chalet et des toilettes disponibles pour les marcheurs. Situé au 3235, boulevard Saint-Martin Est, le Bois Papineau vaut le détour.

Le Parc Bernard-Landry

Traversé par la Route Verte, le parc situé en bordure de la rivière des Prairies offre un nombre étonnant de sentiers pédestres. Grand de 30 hectares, l’endroit abrite un sentier d’interprétation de l’écologie. Tout au long des 32 bornes d’information, les petits et les grands en apprendront plus sur le rôle qu’ont à jouer les citoyens pour la protection des milieux naturels.

Tourisme Laval vous souhaite d'excellentes randonnées!