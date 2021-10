Lancement de l'édition 2021 du concours Prix de la relève EAU André-Perrault

Le Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) a annoncé officiellement l'ouverture des inscriptions pour son prix de la relève EAU André-Perrault.

Ce concours, inspiré par la vision du fondateur de l'organisme André Perrault, vise à souligner chaque année la contribution de la relève dans le domaine de l'eau. Les intéressés ont jusqu'au 10 décembre pour compléter leur inscription en remplissant le formulaire en ligne sur le site web du C.I.EAU.

Il est primordial pour le C.I.EAU de souligner et reconnaître les initiatives des jeunes acteurs du milieu de l'eau. Cette récompense vise à mettre de l'avant l'innovation et le caractère exceptionnel des réalisations des candidats. Ce prix est d'autant plus important en raison du manque criant de main d'oeuvre dans le domaine depuis plusieurs années déjà.

L'eau est l'une des ressources les plus précieuses au Québec et le dévouement de la relève à sa cause est primordial. Le prix cherche aussi à illustrer l'excellence du développement de bonnes pratiques et de technologies en lien avec l'eau.

Le gagnant ou la gagnante remportera :

Bourse de de 1 000$ gracieuseté de notre partenaire la Fondation de Gaspé-Beaubien

Bourse de 500$ du C.I.EAU

Mention avec photo dans la revue Vecteur Environnement

Mention avec photo sur le site web du C.I.EAU

Mention dans le communiqué de presse émis

Trophée

Ce concours s'adresse aux jeunes adultes travaillant pour le domaine de l'eau. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans, Leurs réalisations seront évaluées en fonction des critères suivants :

L'apport exceptionnel au domaine de l'eau au Québec

La pertinence des actions ou des réalisations relatives à l'eau

Le caractère novateur, exceptionnel ou supérieur à la norme des actions ou des réalisations relatives à l'eau

L'impact positif et la pérennité des actions ou des réalisations relatives à l'eau

La qualité de la candidature et des documents fournis

Pour procéder à l'inscription, les candidats doivent remplir un formulaire en ligne avant la date limite d'inscription qui présente leur profil et leurs réalisations. Les juges du concours examineront les demandes pour déterminer un(e) grand(e) gagnant(e). Les membres du jury sont tous des experts dans le domaine de l'eau.

Le C.I.EAU remercie Réseau Environnement pour la présentation du Prix EAU André-Perrault à l'occasion du Symposium Eau 2021 ainsi que son partenaire la Fondation de Gaspé-Beaubien pour son apport au concours.