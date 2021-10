Groupe Lessard fait un don de 4 500 $ à la Fondation du Collège Montmorency

Le Groupe Lessard encourage la relève à poursuivre leurs études grâce à un don de 4 500 $ sur trois ans accordé à la Fondation du Collège Montmorency.

C’est en tant qu’Entreprise de cœur de la Fondation, que Groupe Lessard offrira annuellement deux bourses de parrainage aux étudiants relevant du domaine des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et plus spécifiquement de l’architecture. En plus d’un don philanthropique envers la Fondation, l’entreprise offrira aux étudiants des opportunités d’emplois, de stages d’Alternance travail-études et d’apprentissage intégré au travail.

Entreprise québécoise située à Laval, Groupe Lessard est un « leader » en conception, fabrication et installation de systèmes performants d’enveloppes de bâtiment (portes, fenêtres, murs-rideaux, etc.)

« Pour nous, se joindre au collège était tout naturel. Par ses programmes offerts, le collège forme nos travailleurs de demain et nous permet de développer l’intérêt des jeunes pour l’enveloppe du bâtiment. C’est un domaine riche en opportunités d’apprentissage et de carrière. En se spécialisant en enveloppe, les diplômés auront la possibilité d’embellir nos villes et la fierté de voir ses réalisations », d'affirmer Anik Moisan Pelletier, CRHA, directrice aux ressources humaines au Groupe Lessard.

Mis en place afin de favoriser le recrutement de la main-d’œuvre, le programme Entreprise de cœur offre la possibilité aux étudiants de vivre des expériences concrètes liées au marché du travail.