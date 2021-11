L’édition 2022 du calendrier des maîtres-chiens maintenant disponible

L'édition 2022 du calendrier des maîtres-chiens du Service de police de Laval (SPL), vendu au profit de la Fondation Martin-Matte, est désormais disponible au coût de 5 $.

Les sommes amassées contribuent ainsi à financer des activités de loisir et de répit aux personnes vivant avec un traumatisme crânien.

« Nous sommes fiers de lancer aujourd’hui la toute nouvelle édition de notre calendrier des maîtres-chiens. Depuis plus d’une décennie, les membres de l’escouade Cynophile se dévouent pour offrir un avenir meilleur aux victimes d’un traumatisme crânien et leur famille. Nous invitons la population à se le procurer et ainsi faire une différence pour ceux dans le besoin », de dire le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet.

Le SPL s'associe à cette cause depuis le décès du maître-chien Éric Lavoie, des suites d'un traumatisme crânien. Il s'était blessé lors d'un accident de la route alors qu'il répondait à un appel d'urgence. D'ailleurs, chaque jour, dix Québécois perdent leur autonomie à la suite d'un traumatisme crânien, dont au moins la moitié en lien avec un accident de la route.

Remise des profits de l’an 2021

Lors du lancement, les membres de l’escouade Cynophile ont également remis les fonds amassés par la vente des calendriers 2021, soit un montant de 26 857,08 $.

Cette somme porte donc le total de la contribution du SPL à la Fondation à 505 542 $ depuis douze ans.

Procurez-vous un calendrier 2022

Les calendriers sont disponibles dès maintenant à la Gendarmerie (édifice Valérie-Gignac - 3225, boulevard Saint-Martin Est), aux postes de quartier ainsi qu'au Quartier général du Service de police de Laval (2911, boulevard Chomedey).

Il est aussi possible de s’en procurer en ligne sur le site Web de la Fondation Martin-Matte à l’adresse fondationmartinmatte.com.

Photo : Le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet, a présenté la page couverture du calendrier 2022 des maîtres-chiens, de même que remis les fonds amassés par la vente des calendriers 2021. Il est accompagné d'Isabelle Gagnon, responsable des projets, Laetitia Leclerc, directrice générale et Nicole Desjardins, présidente du Conseil administratif de la Fondation Martin-Matte, ainsi que du sergent Nicolas Normandin, du maître-chien Véronique Houle et de Ex, son partenaire canin.