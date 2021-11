Un test de Québec en Alerte sera effectué mercredi

Dans le but de sensibiliser les citoyens, le ministère de la Sécurité publique procèdera à un test du système Québec en Alerte le mercredi 17 novembre, à 13 h 55.

Le ministère prévient qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle. Le message d’essai sera diffusé sur les cellulaires compatibles et connectés à des réseaux LTE, ainsi qu’à la radio et à la télévision.

Notons qu'il n'est évidemment pas possible de se désabonner de ce service essentiel et que ce ne sont pas tous les citoyens qui recevront le test d'alerte sur leur téléphone sans fil. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible et connecté à un réseau LTE au moment où l'alerte est lancée.