Un nouveau prix s’ajoute au palmarès du projet Requêtes citoyennes

Le projet Requêtes citoyennes de la Ville de Laval a remporté le prix Initiatives numériques à la 35e édition des Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) le 25 novembre dernier.

Cette distinction, la troisième récoltée par le projet en 12 mois, vise à reconnaître une réalisation exploitant particulièrement bien le potentiel des technologies de l’information dans le but de soutenir la performance de l’État ou les services aux citoyens et/ou aux entreprises.

Après avoir raflé le prix Excellence 2020 – Défi municipal (50 000 habitants et plus) du Réseau de l'informatique municipale du Québec (RIMQ) en novembre 2020 puis le prix de la catégorie Palmarès au concours Élixir 2020 du Project Management Institute (PMI) Montréal en décembre 2020 et avoir été finaliste pour un prix OCTAS 2021 du Réseau Action TI en juin 2021, Requêtes citoyennes est à nouveau encensé par le milieu professionnel.

D’autres villes ont aussi manifesté leur intérêt pour le projet, ce qui a notamment mené à la conclusion d’une entente d’accompagnement avec la Ville de Lévis en avril 2021. Laval a donc décidé d’exporter son modèle et son expertise auprès d’autres municipalités et organismes publics du Québec afin que plus de citoyens puissent en bénéficier.

« La Ville de Laval partage aujourd’hui le fruit de son travail auprès de ses pairs en se voyant décerner ce prestigieux prix dans le cadre des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec (IAPQ). Le projet Requêtes citoyennes constitue un virage majeur dans notre prestation de services aux citoyens afin de mieux répondre à leurs besoins », de souligner Stéphane Boyer, maire de Laval.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Éric Ducharme (Conseil du trésor), Danny Pagé (Ville de Laval), Annie Thibodeau (Ville de Laval), Caroline Gascon (Ville de Laval), David Normand (Ville de Laval), Aline Dib (Ville de Laval), Guy Junior Huneault (Ville de Laval), Pierre Rodrigue (Conseil du trésor), Maryse Marier (Ville de Laval), Christian Boudreau (ÉNAP) et Benoit Collette (Ville de Laval).