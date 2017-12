STL: Le 6 janvier, on change d’horaire…

Dès le 6 janvier 2018, l’horaire d’hiver de la Société de transport de Laval (STL) entrera en vigueur. Plusieurs nouveautés à découvrir :

La ligne 404 est remplacée par la ligne 26

La ligne d’autobus 26, qui circule entre la station de métro Montmorency et la gare Sainte-Dorothée, aura maintenant une fréquence toutes les 30 minutes ou moins (plutôt qu’aux heures) entre 6 h et 19 h.

Le matin uniquement, les voyages de la ligne 404, qui circule sur le boulevard Samson jusqu’à la gare Sainte-Dorothée, seront remplacés par la ligne 26.

Ce nouveau service présente de nombreux avantages notamment :

· Fréquence toutes les 30 minutes ou moins entre 6 h et 19 h;

· Meilleur service entre le métro Montmorency et le Méga Centre Notre-Dame aux heures de pointe;

· Correspondance avec les trains de la ligne Deux-Montagnes.

Pour consulter la carte et l’horaire, visitez notre site web au stl.laval.qc.ca/ligne26

Nouveauté pour la ligne 360

La navette gratuite 360, qui fait le tour du centre-ville, passera maintenant toutes les 20 minutes les samedis et dimanches de l’hiver. La navette 360 dessert le Carrefour Laval, le Centropolis, le métro Montmorency et bien plus.

Encore plus de fréquence !

· Les lignes d’autobus 26 et 151 auront maintenant une fréquence toutes les 30 minutes maximum dans les deux directions entre 6 h et 19 h;

· Le service sur le boulevard de la Concorde (ligne 42) comptera quant à lui sur une fréquence toutes les 20 minutes maximum dans les deux directions entre 6 h et 19 h;

· Le service des lignes 43, 65 et 76 sera également amélioré.