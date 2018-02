Laval sera l’hôte du 52e congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec en 2020

La Ville de Laval et Tourisme Laval sont fières d’annoncer la tenue, sur le territoire, du 52e congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), en mai 2020.

L’ACSIQ est un organisme à but non lucratif regroupant plus de 1000 gestionnaires de ce secteur répartis dans quelque 650 municipalités, industries et institutions de la province. Sa mission est de promouvoir et d’influencer la gestion des risques en matière d’urgence dans le domaine de l’incendie, des services de secours et de la sécurité civile.

« Pour la Ville de Laval, être hôte de cet événement d’envergure est une occasion de souligner une nouvelle fois le travail de ceux et celles qui veillent à la protection et à la sécurité des citoyens », a déclaré Marc Demers, maire de Laval.

« La qualité de vie des Lavallois est au cœur de nos engagements », a déclaré Sandra Desmeules, conseillère du district de Concorde-B​​ois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des dossiers concernant la sécurité publique. « Elle s’appuie, d’abord et avant tout sur un sentiment de sécurité partagé par l’ensemble de nos citoyens. La sécurité incendie en est une composante essentielle, et elle demeure une priorité sur tout le territoire. Les autres villes du Québec partagent également ces mêmes préoccupations », conclut-elle.

Grâce à l’appui du Service du développement économique de la Ville de Laval, l’édition 2020 du congrès comportera un solide volet entrepreneurial, afin de favoriser les liens de proximité et les collaborations entre les nouvelles entreprises et les services d’incendie du Québec.

Plus de 1000 participants sont attendus à l’événement : délégués, représentants d’entreprises et autres invités spéciaux, dont des conférenciers de renom, pour des retombées économiques estimées à 2 millions de dollars pour la région lavalloise.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec la Ville de Laval pour l’accueil du 52e congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec en 2020. Le tourisme d’affaires est un créneau important et la venue d’événements tels que le congrès de l’ACSIQ nous donne l’opportunité de faire rayonner notre ville et notre savoir-faire pour l’accueil d’événements d’affaires d’envergure », affirme Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.