La première boutique Lee Valley au Québec s'installe au Centre Laval

Le Centre Laval est heureux d'annoncer la venue du premier magasin Lee Valley au Québec. D'une superficie de plus de 25 000 pieds carrés, Lee Valley occupera un espace de choix pour accueillir les adeptes du jardinage, les passionnés du travail du bois et tous les types de bricoleurs qui réalisent des projets tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Reconnu pour sa variété d'outils, Lee Valley offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisirs et de quincaillerie, ainsi que des articles saisonniers et des articles-cadeaux. Lee Valley est également détenteur de la marque Veritas Tools.

Le détaillant canadien possède plusieurs points de vente au Canada. Cette première ouverture en sol québécois signifiera l'ajout d'une 20e succursale pour la populaire chaîne de magasins dont le siège social est basée à Ottawa. L'ouverture au Centre Laval est prévue pour le 3 octobre 2018.

« Lee Valley vient bonifier l'offre commerciale du Centre Laval qui a ajouté dernièrement les bannières Sportium et Avril Supermarché Santé en plus de l'ouverture, prévue en septembre, de Marshalls et HomeSense. Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir le premier magasin Lee Valley au Québec », indique Manon Larose, vice-présidente, location commerce de détail pour Cominar.

