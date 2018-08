Rendre la culture accessible grâce à l'audiodescription

Issue de la recherche et du développement en matière d’accessibilité culturelle de l’Académie Théâtrale l’Envol de Laval (ATEL) et solidement ancrée dans son milieu, l’entreprise d’économie sociale lavalloise CONNEC-T connaît un essor fulgurant depuis un an.

En effet, depuis qu’elle s’est associée à la Clinique auditive Bougie audioprothésistes en août 2017, CONNEC-T dessert maintenant les spectateurs malentendants en plus des spectateurs aveugles, ce qui lui a permis d’accroître la présence de la « théatrodescription » sur les scènes de Laval et des environs.

C’est ainsi qu’en décembre 2017 le spectacle musical Avalanche, un classique du temps des Fêtes présenté depuis 10 ans au Théâtre du Vieux-Terrebonne, a été livré en théatrodescription pour la première fois par suite d’une collaboration avec CONNEC-T. De même, en avril dernier, pour la cinquième fois en deux ans, la Ville de Victoriaville diffusait des œuvres adaptées par l’ATEL et CONNEC-T.

En juin, c’est l’Association régionale des loisirs des personnes handicapées (ARLPH) de Laval qui a rendu le gala Visages d’art accessible aux personnes aveugles pour la première fois en dix ans grâce aux services d’audiodescription fournis par CONNEC-T.

Sur la foi de ses réussites depuis douze mois, l’automne s’annonce prometteur pour la seule entreprise d’accessibilité culturelle universelle au Québec, qui prendra notamment part à la toute première production professionnelle de l’histoire de l'A.T.E.L., le suspense policier "Piège pour un homme seul" à la Maison des arts de Laval, les 8, 9, 15 et 16 septembre prochains.

De même, CONNEC-T offrira ses services d’audiodescription lors de certaines soirées du festival Laval en rires – Laval Laughs, le tout premier festival d’humour bilingue entièrement accessible au Canada qui aura lieu du 20 au 30 septembre prochains.

Enfin, CONNEC-T retournera au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour collaborer au spectacle musical Avalanche de Marie-Thérèse Brousseau les 15 et 16 décembre prochains à 14 h et 19 h 30. Soulignons que 15 billets par représentation peuvent être achetés sur le site Web de CONNEC-T. Il suffit de visiter www.connectau.ca sous l’onglet Évènements accessibles.

Les entreprises et organisations qui souhaitent rendre leurs activités accessibles aux personnes malentendantes ou aveugles sont invitées à communiquer avec Sylvain Noël de CONNEC-T au 514 464-9235.