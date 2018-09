Le président du Forum jeunesse Laval nommé représentant jeunesse du Québec au XVIIe Sommet de la Francophonie

C’est confirmé : Alexandre Warnet, président du Forum jeunesse Laval, a été nommé par le Ministère des relations internationales et de la Francophonie du Québec pour être le représentant de la jeunesse québécoise au XVIIe Sommet de la Francophonie, qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochain à Erevan, en Arménie.

« Cette nomination est un grand honneur, et je suis choyé d’avoir été choisi pour représenter la jeunesse québécoise au Sommet de la Francophonie. Je tâcherai de le faire avec humilité et dignité ! », déclare Alexandre Warnet.

Sommet jeunesse de Laval du Forum jeunesse Laval

Cet honneur pour le Forum jeunesse Laval s’ajoute à une bonne nouvelle dévoilée tout récemment : l’obtention d’un financement conséquent du Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) permettant l’organisation annuelle du Sommet jeunesse de Laval pour les 3 prochaines années. « Ce sera l’occasion par excellence de rassembler les jeunes de tous les secteurs de Laval, de travailler avec l’ensemble des partenaires jeunesse du territoire pour créer un événement et des projets structurants et stimulants pour la jeunesse lavalloise ! », affirme Alexandre Warnet.

Le Forum jeunesse Laval est un organisme à but non lucratif indépendant et non partisan qui a pour mission d’encourager la participation citoyenne des jeunes de 15 à 35 ans. Démocratique et participatif, par et pour les jeunes de divers horizons, le Forum jeunesse Laval les outille pour développer leur pouvoir d’agir dans toutes les sphères de la société.

Travaillant de concert avec les acteurs jeunesse du territoire, le Forum jeunesse Laval représente la jeunesse de Laval auprès des institutions et des décideurs. D’ailleurs, le Forum jeunesse Laval invite tous les jeunes Lavallois à suivre sa page Facebook pour rester à l’affut de ses nouvelles et des occasions d’implications à Laval : www.facebook.com/Forum-jeunesse-Laval-Page-officielle-334078949983593/