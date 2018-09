Un 1er Ciot Surplus ouvre ses portes à Laval

Ciot, une entreprise québécoise d’importation, de vente au détail et de fabrication de marbre, de quartz, d’onyx, de céramique, de pierres ainsi que d’accessoires d’eau, a inauguré aujourd’hui son tout nouveau concept de magasin à Laval.

Ce premier Ciot Surplus au Québec offrira une expérience unique aux consommateurs en proposant des collections accessibles ainsi que plusieurs produits tendance de grande qualité, à prix doux.

Cette nouvelle boutique de 15 000 pieds carrés, une première au nord de Montréal, proposera aussi le concept « Cash n Carry » aux visiteurs en quête de trouvailles uniques à bon prix en plus d’un espace « Centre des pros » pour les entrepreneurs et les amateurs de rénovation. Nommé Ciot Surplus, le nouvel espace de vente offrira un vaste choix de carreaux de céramique, porcelaine et pierre naturelle, mosaïques, comptoirs de pierre, accessoires d’eau et plus encore.

« C’est avec fierté que, grâce à notre nouveau concept de magasin de Laval, le Ciot Surplus, nous offrons aujourd’hui des produits et matériaux de grande qualité à un prix plus accessible, souligne Giuseppe Panzera, président de Ciot. Cet investissement de plus d’un million de dollars nous permettra de rejoindre encore plus de passionnés de la rénovation et de professionnels de la construction à la recherche de matériaux haut de gamme à un bon rapport qualité-prix. »

Plus de 25 emplois ont été créés dans le cadre de l’ouverture du nouveau magasin Ciot Surplus. Parmi eux, plus de la moitié seront des conseillers experts spécialement formés afin de recommander les meilleurs produits aux clients. Cette présente annonce confirme le statut de leader de Ciot, qui, bien qu’elle continue de croître depuis sa fondation en 1950, est toujours une entreprise familiale montréalaise. Dans les prochaines années, l’entreprise désire poursuivre son développement au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord, tout en continuant d’offrir une vaste sélection des meilleurs produits et un service hors pair.

À propos de Ciot

Fondée en 1950 à Montréal, CIOT est importateur, détaillant et façonneur de marbre, de quartz, d’onyx, de céramique, de pierres ainsi que d’accessoires d’eau. Le bureau chef de l’entreprise est toujours situé à Montréal et l’entreprise compte aujourd’hui plus de 700 employés repartis parmi ses installations de Vaughan, Toronto, Mississauga, Montréal, Québec, Détroit, New York et Brossard. Plus important importateur de pierres au Canada, CIOT est également reconnue pour son impressionnante sélection de produits, dont plusieurs sont exclusifs. Les clients de CIOT jouissent d’une vaste sélection proposant les meilleurs produits disponibles sur le marché, d’artisans qualifiés qui travaillent à l’aide d’outils à la fine pointe de la technologie et d’avis d’experts, qui assistent et coordonnent la sélection des produits. Pour plus d’information, consultez lewww.ciot.com.