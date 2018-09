Vous désirez partir votre entreprise ? Ceci est pour vous

En partenariat avec la Commission scolaire de Laval, le Pôle régional d’économie sociale de Laval est fier d’offrir la deuxième édition de la formation Lancement d’une entreprise – version entreprise collective. Cette formation diplômante (ASP) de 19 semaines offerte par le PRESL et le Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne se veut une adaptation aux particularités de l’entrepreneuriat collectif de la formation Lancement d’une entreprise.

La formation est également rendue possible grâce à la collaboration de la Coopérative de développement régional du Québec, du CSMO-ÉSAC et du Pôle d’économie sociale des Laurentides. Le parcours en 6 modules offert dans le cadre de cette formation fait passer les participant(e)s du projet d’affaires à la présentation d’un plan d’affaires détaillé.

Une formation adaptée

Les promoteurs de projets d’économie sociale suivront le même parcours que celui de la formation originale de Lancement d’une entreprise comprenant des cours sur le plan d’affaires, les stratégies de marketing, la planification des ressources, l’étude de marché, la commercialisation, etc. Tous ces cours ont toutefois été revisités afin de représenter les réalités des entreprises d’économie sociale. Les porteurs de projets travailleront donc avec un canevas du modèle d’affaires (BMC) adapté à l’entreprenariat collectif et seront formés quant aux différentes structures juridiques d’économie sociale (coop et obnl) ainsi qu’à la gouvernance démocratique.

S’ajoutent aux cours réguliers, des conférences d’acteurs du milieu, 3 séances de co-développement de 6 heures, des séances de coaching de groupes ainsi que le grand Rendez-vous du financement. Un des aspects les plus importants de la formation est sans aucun doute le développement d’un réseau de contacts.

‘’Aussi riche en information qu’en vécu, permettant le développement d’un grand nombre de collaborations, cette expérience fut très positive ! Ça m’a permis de développer des compétences que je ne pensais juste jamais développer dans ma vie’’ a témoigné Valérie Montreuil ayant participé à la première cohorte de cette formation.

La formation aura lieu du 15 octobre au 15 mars à raison d’environ 6 heures par semaine, les lundis et mercredis, au Pôle régional d’économie sociale de Laval, au Tiers lieu, 1200 boulevard St-Ouest à Laval.