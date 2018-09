Etsy : Fait au Québec célèbre sa première édition à Laval

C’est samedi le 29 et dimanche le 30 septembre prochain que le marché éphémère Etsy : Fait au Québec aura lieu pour une première année à Laval. La première édition de ce marché d’automne, qui mettra de l’avant des produits uniques créés à la main par des artisans Etsy de la région, se tiendra dans la magnifique chapelle de l’école secondaire Mont-de-La Salle, au 125 boulevard des Prairies, de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche.

Etsy : Fait au Québec a doublé de taille depuis ses débuts en 2014, passant maintenant à neuf communautés participantes à travers la province. Organisé par l’équipe de créateurs d'Etsy Laval, ce marché d’automne représente l'esprit de la communauté et célèbre le mouvement grandissant d’artisanat et d’achat local au Québec. Prendre part à cette célébration annuelle du fait main, c’est aussi rencontrer des entrepreneurs créatifs hors pair comme So Meow, Loubier, Made in Happy, Mc Décarie et La petite renarde.

« Le succès et la croissance d'Etsy: Fait au Québec, depuis les cinq dernières années, démontre que nous avons un incroyable bassin de créateurs au Québec, » explique Erin Green, directrice générale d’Etsy Canada. « Notre mission chez Etsy a toujours été de mettre en contact les créateurs et les acheteurs qui font d’Etsy une plateforme si unique. Je suis incroyablement fière du travail accompli pour bâtir cette communauté et atteindre ce niveau. »

« Etsy: Fait au Québec est une plate-forme importante qui nous permet de connecter notre communauté avec ses incroyables créateurs locaux », a affirmé Priscilla Houde, capitaine de l’équipe Etsy Laval. « Nous sommes très heureux d’accueillir le premier marché Etsy : Fait au Québec à Laval et nous sommes impatients de présenter un bon nombre de talents de la région. »

Pour obtenir de l’information sur les activités organisées par l’équipe Etsy Laval, vous pouvez vous rendre directement sur leur page Facebook.

Pour plus d'informations sur un marché Etsy : Fait au Québec prenant place à travers le Québec, veuillez visiter etsy.wishpond.com/faitauquebec2018.