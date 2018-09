Daniel Leclair nommé président du C.A. de la CCIL

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), est heureux d’annoncer la nomination de M. Daniel Leclair de Pyxis Technologies, à titre de président de son conseil d’administration. Cette nomination a été rendue effective lors de l’Assemblée générale annuelle (A.G.A.) des membres tenue à Laval le 12 septembre dernier.

M. Leclair est dans le monde des technologies depuis plus de trente ans. Ingénieur de formation, il s’intéresse depuis toujours à l’utilisation innovante des technologies et aux approches alternatives de développement des organisations. À la fois entrepreneur et gestionnaire chevronné, il a œuvré au sein de multiples secteurs d’activité. Il travaille à Pyxis Technologies depuis maintenant plus de cinq ans et croit que le développement équilibré des qualités humaines est le meilleur outil pour faire face à l'incertitude et à la complexité sans cesse croissante de nos sociétés.

Impliqué dans sa communauté, M. Leclair siège depuis plusieurs années aux conseils d'administration de La Centrale des artistes - organisme de soutien à la relève en culture - et de la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval. Il est également un des membres fondateurs de l’espace de travail collaboratif lavallois, Le Tiers Lieu.

Yves D’Astous, président sortant, nommé gouverneur de la CCIL

C’est avec fierté que les membres du conseil d’administration ont annoncé, à l’A.G.A. du 12 septembre, la nomination de M. Yves D’Astous, président sortant, à titre de gouverneur de la CCIL.

Depuis maintenant quatre ans, dont deux années à la présidence, M. D’Astous s’implique au conseil d’administration de la CCIL. Homme d’action engagé et passionné, il a été un ambassadeur de la fierté entrepreneuriale lavalloise au cours des dernières années et aura laissé sa marque.

Disponible, généreux et toujours prêt à défendre les intérêts de sa communauté d’affaires, Yves D’Astous aura été un influenceur positif et demeure un très fier membre de la CCIL. Les administrateurs, les bénévoles et le personnel de la CCIL saluent son importante contribution.

Nouveaux administrateurs

La CCIL souhaite la bienvenue à six nouveaux administrateurs 2018-2019 :

Jean-François Desaulniers, vice-président Services professionnels & directeur général - Croesus

Mike Jager, directeur principal développement des affaires - Groupe Montoni ;

Marina Jankovic, cofondatrice, directrice artistique et photographe - Image au carré ;

Dr Éric Lacoste, cofondateur et parodontiste - Centre des Spécialistes Dentaires et Implantologie ;

Maxime Poulin, vice-président exécutif, associé courtier en assurance de dommages - Groupe Ostiguy & Gendron ;

Mark Weigthman, vice-président développement et opérations - La Place Bell

Ils rejoignent conséquemment les 19 autres personnalités d’affaires qui composent le conseil d’administration. Notons également la nomination de M. Daniel L’Écuyer au comité exécutif à titre de second vice-président.

Comité exécutif :

Président : Daniel Leclair - Pyxis Technologies ;

Premier vice-président : Michel Rousseau, associé et architecte-paysagiste - Groupe Rousseau Lefebvre ;

Second vice-président : Daniel L’Écuyer, vice-président d’Oberson ;

Secrétaire : Dominique Dupont, vice-présidente, Partenaire d’affaires, Ressources humaines - Lumen ;

Trésorier ; François Lemay, associé - Deloitte ;

Président du comité Relève d’affaires : Jean-Philippe Cormier, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives - SAFJ Cabinet de services financiers ;

Louise Leroux, présidente-directrice générale - CCIL

Administrateurs :