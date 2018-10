La CCIL félicite le nouveau gouvernement

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) félicite M. François Legault et sa formation politique pour leur élection hier et leur assure son entière collaboration pour travailler sur le développement économique de la région de Laval.

« Au cours des derniers mois, la Chambre a multiplié ses actions pour faire connaître et reconnaître les enjeux de la communauté d’affaires de Laval que ce soit à travers son journal économique MAG, des rencontres avec les différents partis et ses travaux avec la Coalition des chambres de commerce de la Rive-Nord », de mentionner la présidente-directrice générale de la CCIL, Mme Louise Leroux.

Dans un exercice démocratique, la CCIL a également donné la parole aux candidats en les invitant à se prononcer sur les priorités des gens d’affaires lors d’entrevues dans le MAG et lors de son débat électoral qu’elle a organisé le 17 septembre dernier. Transport, mobilité, main-d’œuvre, immigration, technologie, relève d’affaires et entrepreneuriat, ont fait partie des échanges de part et d’autres.



La CCIL salue les six députés lavallois qui ont été élus ou réélus dans leur circonscription respective et auprès de qui elle s’engage à assumer son rôle d’interlocuteur économique de premier plan pour l’ensemble des citoyens corporatifs de Laval. Elle tient également à féliciter tous les candidats qui ont fait campagne à Laval au cours des 39 derniers jours et qui ont fait preuve de détermination et courage.