Les petites et moyennes entreprises : une richesse pour Alfred-Pellan

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 98% des entreprises canadiennes et créent des emplois pour plus de dix millions de Canadiens. Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est fier du dynamisme des PME dans sa circonscription que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de l’innovation ou encore de la restauration.

Les petites et moyennes entreprises sont une richesse pour l’économie locale et chaque mois, de nouvelles petites entreprises voient le jour assurant ainsi la prospérité de notre communauté. Afin d’encourager les entrepreneur(e)s de chez nous, les citoyens de la circonscription d’Alfred-Pellan sont invités à participer à la Semaine de la petite entreprise du 14 au 20 octobre prochain.

« La circonscription d’Alfred-Pellan regorge de petites et moyennes entreprises de qualité. Derrière chacune d’elle se trouve des amoureux du travail bien fait qui travaillent sans relâche pour offrir un service de qualité à leurs clients. La Semaine de la petite entreprise est une occasion pour les citoyens de ma circonscription de faire connaître leurs coups de cœur tout en soutenant nos PME locales », souligne Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan

La Semaine de la petite entreprise est une excellente occasion de montrer l’amour et la fierté que nous avons pour les entreprises qui font vivre notre économie locale. Acheter local, consommer local, rencontrer ces entrepreneurs talentueux ou tout simplement partager les bonnes adresses locales sont des moyens pour soutenir nos PME.

À ce titre, le député d’Alfred- Pellan, Angelo Iacono, invite les citoyens de sa circonscription à encourager les petites et moyennes entreprises lavalloises lors de la Semaine de la petite entreprise.

Les faits en bref