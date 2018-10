Le Bal de Sélection Retraite donne le coup d’envoi aux festivités

Plus de 1000 personnes se sont rassemblées le jeudi 18 octobre pour festoyer à l’occasion du huitième Bal annuel de Sélection Retraite, un événement qui a rendu hommage aux résidents des différents complexes pour retraités de l’entreprise à travers le Québec.

C’est à la salle de réception Le Mont Blanc de Laval que les convives ont mangé et célébré lors de cette soirée animée par Mitsou. Se déroulant sous le thème Papillons et Perles, le bal a permis de souligner le lancement des festivités du 30e anniversaire du Groupe Sélection.

Papillons et Perles : symboles de l’atteinte d’un nouveau jalon pour Groupe Sélection

La thématique du bal a été soigneusement choisie pour refléter la signification toute particulière que celui-ci revêtait cette année. Les perles font référence aux noces de perles, en lien avec le 30e anniversaire du Groupe Sélection.

Fondée en 1989, l’entreprise lavalloise compte maintenant plus de 50 complexes résidentiels en développement, en construction et en opération à travers le Québec, et planifie également son expansion en Ontario, dans le reste du Canada, ainsi qu’aux États-Unis. Sélection Retraite est une division du Groupe Sélection qui se spécialise dans les complexes résidentiels pour retraités.

Le deuxième élément du thème fait référence au monarque, un splendide papillon orange et noir qui migre annuellement entre le Canada et le Mexique. Cette capacité à migrer selon la même trajectoire année après année est inscrite dans ses gènes.

Pour Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction du Groupe Sélection, ce phénomène symbolise le transfert de valeurs entre les générations et, plus spécifiquement, ce qu’il s’applique lui-même à réaliser avec ses deux enfants, qui travaillent également au sein de l’entreprise.

Une soirée festive, pour le plus grand bonheur des résidents

La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et le rire, alors qu’une performance de l’imitateur André-Philippe Gagnon était au menu. Par la suite, Joey Didodo et son band ont fait danser les convives en interprétant de grands classiques de la chanson.

Toujours en lien avec le thème de l’événement, les participants sont repartis avec un élégant cadeau. Les femmes ont reçu un magnifique collier de perle de la collection de bijoux de Caroline Néron. Pour leur part, les hommes se sont vus remettre un coquet nœud papillon de la marque Double identité, dont les jeunes fondateurs Noé et Alice Poblete avaient fait un passage remarqué à l’émission Dans l’œil du dragon l’été dernier.

Sur la photo, dans l’ordre d’apparition, de gauche à droite : Yvan Cournoyer, ancien joueur des Canadiens de Montréal; Michel Forget, comédien et ambassadeur de Sélection Retraite; Mitsou Gélinas, animatrice; Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction de Groupe Sélection; Caroline Néron, entrepreneure et fondatrice de Bijoux Caroline Néron; Alice et Noé Poblete, jeunes fondateurs de la compagnie Double Identité; Yvon Lambert, ancien joueur des Canadiens de Montréal.