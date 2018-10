Kusmi Tea Paris s'installe à Laval

Kusmi Tea Paris est ravi d'annoncer l'ouverture de son nouveau magasin étendard au CF Carrefour à Laval, le 17 Octobre. Avec 85 boutiques en France et 35 autres boutiques à l’international, cette nouvelle ouverture marque un moment important pour la présence de la marque sur le marché canadien, après le lancement réussi de la boutique d’Ottawa au CF Rideau Centre plus tôt cette année.

Situé au cœur de Laval, le CF Carrefour Laval est la principale destination de magasinage de la RiveNord de Montréal et abrite les plus grands noms de la mode, de la beauté et de restauration. Kusmi Tea Paris complètera cette magnifique galerie commerciale avec l’incroyable design de son magasin et son expérience d’achat réinventée, présentant thés et accessoires sophistiqués, uniques et contemporains.

« L’ouverture de Kusmi Tea Paris à CF Carrefour Laval avec notre partenaire canadien T. Importation Canada est une manifestation de notre position de chef de file dans la catégorie du thé premium et représente une nouvelle étape dans notre expansion internationale », déclare Sylvain Orebi, CEO Kusmi Tea Paris.

« Nous sommes ravis d’apporter le style inspirant de Kusmi Tea à Laval et sommes fiers du succès continu de la marque au Canada depuis 10 ans. Nous sommes convaincus que les clients québécois seront de plus en plus nombreux à adopter le style et l'expérience unique de la marque et nous sommes impatients d'ouvrir nos portes et d'accueillir les acheteurs dans notre nouveau magasin de Kusmi Tea Paris à Laval. »

T. Importation Canada a annoncé qu'il ouvrirait prochainement une nouvelle boutique à Toronto, Ontario et que sa boutique emblématique de Montréal située sur la rue St-Denis serait rénovée en 2019. Kusmi Tea Paris est d’ores et déjà disponible dans plus de 200 points de vente au Canada, dans des magasins étendards situés au centre-ville de Montréal et d'Ottawa et en ligne sur kusmitea.ca .

« Je sais que les Canadiens vont être de plus en plus nombreux à tomber amoureux de Kusmi Tea Paris », a déclaré Ben Angeloni, président de T. Importation Canada. « Nous avons de grands projets pour développer la marque à l’échelle nationale par le biais de nos fidèles revendeurs, de la vente en ligne et de nos boutiques étendards. »

Savoir-faire et thés originaux

Chez Kusmi Tea Paris, les matières premières sont sélectionnées avec le plus grand soin. Les feuilles de thé, toujours entières, sont principalement cueillies à la main et proviennent de pays producteurs tels que la Chine, l'Inde et le Japon.

Les mélanges sont aromatisés en France avec les essences les plus subtiles, telles que la vanille Bourbon Madagascar ou la bergamote de Calabre. Les thés sont conditionnés dans des boîtes métalliques ou des sachets en mousseline traditionnels, qui préservent la qualité des thés et permettent d'exprimer toute la finesse de leurs arômes. Les recettes exclusives, dont certaines sont gardées secrètes depuis plus de 150 ans, sont toujours mélangés à la main, en utilisant un savoir-faire séculaire.