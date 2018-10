Deux entreprises Lavalloises sont récompensées au Prix Créateurs d’emplois du Québec

L’Aréna du Rocket et Couche-Tard font partie des 39 entreprises honorées lors de la deuxième édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec, hier soir, au Centre des congrès de Québec. Les deux entreprises ont remporté respectivement les prix Champion et Coup de cœur pour la région de Laval, dans le cadre de ce grand rendez-vous économique national créé par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels • Québec.



Décerné au plus important créateur d’emplois de la région, le prix Champion revient à L’Aréna du Rocket. Depuis le 31 août 2017, les citoyens de Laval peuvent profiter de la Place Bell, un complexe multifonctionnel ultramoderne abritant une patinoire olympique une patinoire communautaire et un amphithéâtre pouvant accueillir 10 000 spectateurs.

De l’administration à l’accueil, en passant par les services de restauration, de billetterie, de vente de produits dérivés et autres, l’exploitation d’un centre de sports et de divertissements comme l’Aréna du Rocket requiert une multitude d’expertises. Pour répondre à tous ses besoins, l’entreprise a créé 279 nouveaux emplois directs en 2017, sans compter les quelque 165 personnes employées par ses sous-traitants.

Un fleuron québécois bien enraciné

Le prix Coup de cœur pour Chaudière-Appalaches a pour sa part été remis à la multinationale Couche-Tard, dont le siège social est établi à Laval. Rares sont les entreprises québécoises qui peuvent se targuer d’employer 130 000 personnes à travers le monde. En 2017, Couche-Tard a réalisé la plus importante acquisition de son histoire en mettant la main sur son principal concurrent nord-américain, CST Brands, maintenant du même coup quelque 1 800 emplois au Québec, en plus de créer une trentaine de nouveaux postes dans son département de comptabilité de Laval.