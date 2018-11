RONA ferme son magasin de Laval

Près de dix magasins RONA du Québec seront fermés d'ici la fin de janvier 2019. C'est du moins ce qu'a laissé savoir Lowe's Canada plus tôt aujourd'hui.

Plusieurs régions du Québec seront touchées par ces fermetures, notamment celle de Laval. En effet RONA Ste-Rose sera chose du passé dès le début 2019.

« La décision de fermer des magasins n'est jamais prise à la légère. Toutefois, à la suite d'un examen détaillé de nos opérations, nous croyons qu'il s'agit de la meilleure avenue pour l'avenir de notre organisation. Nous déploierons tous les efforts pour assurer une transition harmonieuse jusqu'à la fermeture des magasins, et Lowe's Canada soutiendra les employés touchés, notamment en transférant des employés admissibles à l'intérieur de notre réseau lorsque possible », souligne Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction de Lowe's Canada.

En 2016, la vente de RONA, l'un des plus importants fleurons économiques de la province passait à des mains étrangères en étant racheté par Lowe's. La nouvelle avait créé une onde de choc au Québec.

Quand des entreprises emblématiques du Québec sont vendues et ensuite fermées comme c'est le cas ici, pouvons-nous vraiment dire que le Québec inc. va bien ?