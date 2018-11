Triotech remporte deux prix au premier Gala MercadOr Québec

Triotech, le leader québécois dans le marché des attractions interactives et immersives, a remporté deux prix lors du Gala à l’exportation MercadOr Québec, un événement organisé par Commerce International Québec qui souligne les réalisations d’entreprises québécoises exportatrices.

Triotech s’est d’abord illustrée dans la catégorie Diversification de marchés en raison de l’importance de ses ventes à l’international. Elle a ensuite obtenu le prix d’Exportateur de l’année, la plus prestigieuse distinction, remis à un lauréat d’une des six catégories qui se démarque pour ses exportations et est considérée comme un modèle pour ses pairs.

« Nous sommes enchantés d’avoir obtenu ces distinctions, indique Ernest Yale, Président et Fondateur de Triotech. Avec plus de 350 attractions dans 60 pays, nous sommes fiers de contribuer au rayonnement du Québec sur la scène internationale. Ces prix, remportés notamment grâce à la créativité de nos employés et la confiance de nos clients, nous donnent l’énergie d’aller de l’avant et de continuer à développer des attractions innovatrices qui enchantent les utilisateurs du monde entier. »

Pour la première fois, le gala de reconnaissance des entreprises exportatrices, créé en 1999, célébrait le succès des entreprises à l’échelle du Québec plutôt que dans chaque région. Le galaMercad’Or Québec a remis des prix dans six catégories ainsi que les prix Coup de cœur et Exportateur de l’année. À ce titre, Triotech bénéficiera d’une visibilité et d’une notoriété enviables à l’échelle provinciale.

Triotech, leader dans le marché des attractions numériques interactives

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 350 attractions installées dans une soixantaine de pays répartis sur tous les continents, l’entreprise a permis à plus de 110 millions d’individus de vivre l’expérience Triotech au cours de la dernière décennie.

Triotech offre des solutions clé en main pour la création d’attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en Asie.

Sur la photo de gauche à droite : Gabi Salabi, Chef de la Direction Commerciale, Triotech; Christopher Skeete, Élu député de Sainte-Rose à Laval et adjoint parlementaire du Premier Ministre responsable des relations avec les Québécois d’expression anglaise; Sylvain Larose, Chef des Finances et de l’Administration, Triotech