La STL et exo récompensés par l’ACTU

C’est en présence des représentants de l’ensemble de l’industrie canadienne que la Société de transport de Laval (STL) et exo ont reçu, le 20 novembre dernier, le Prix Leadership des entreprises, catégorie Communication-Marketing, pour l’organisation du Forum sur la mobilité et les transports collectifs. La récompense a été remise lors du Congrès annuel de l’ACTU et du Salon canadien du transport collectif à Toronto.

Pour la recevoir, étaient présents MM. Nicolas Girard, directeur principal, Communications et affaires publiques à la STL et Benoît Lavigne, directeur exécutif, Performance et expérience client chez exo. Cette prestigieuse reconnaissance souligne la formation d’un regroupement sans précédent de 19 municipalités de Laval/Basses-Laurentides, accompagnées de la STL et d’exo. Les membres du regroupement ont uni leurs voix en organisant un événement d’une journée à Laval, le 23 avril dernier, portant l’analyse des enjeux de congestion routière sur la couronne nord en exposant des pistes de solutions.

Détails des enjeux soulevés

Les principaux enjeux exposés lors de l’événement et partagés par l’ensemble des membres du regroupement sont les suivants : croissance démographique supérieure à celle de l’ensemble du Québec, croissance économique rapide, problèmes de congestion routière endémiques jumelés à un sous-investissement dans les infrastructures de transport.

Au terme de l’exercice, les membres du Regroupement ont émis une déclaration commune et proposé des solutions pour réduire la congestion et améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment la mise en œuvre d’un réseau intégré de transport collectif qui reposerait sur un réseau de voies réservées, l’ajout d’un mode de transport lourd à Laval (métro ou REM) et des corridors rapides réservés aux autobus à Laval. Pour en savoir plus : www.solutionreseau.ca.