Nordia nommée au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2018

Nordia Inc. a été reconnue par Waterstone Human Capital comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2018. Ce prestigieux prix, remis à l’échelle nationale, est attribué annuellement aux meilleures organisations canadiennes ayant contribué à la promotion d’une culture d’entreprise qui favorise l’optimisation du rendement ainsi que le maintien d’un avantage concurrentiel.

« À titre de fournisseur de solutions de service à la clientèle le plus important au Canada, les gens sont au cœur de nos activités », a déclaré John DiNardo, président et chef de la direction de Nordia.

« C'est pourquoi nous investissons autant dans la mise en place d'une culture de soutien solide axée sur nos employés, offrant une excellente rémunération, des milieux de travail exceptionnels ainsi que de nombreuses possibilités de croissance et de développement professionnels. Ce sont des ingrédients essentiels pour attirer et retenir les meilleurs talents. Les résultats parlent d'eux-mêmes : Nordia est fière d'avoir le meilleur taux de rétention et de satisfaction des employés de son industrie. »

« Chez Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise est le moteur du rendement et qu’elle est le plus grand atout de votre organisation », a affirmé Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du conseil du palmarès Canada's Most AdmiredMC Corporate Cultures. « Ce qui est remarquable chez les lauréats de 2018, c'est leur engagement à l’égard de la culture comme avantage concurrentiel. Ils représentent un modèle de référence pour la création et le maintien de cultures exceptionnelles, qui se traduisent par la croissance ainsi qu’un meilleur rendement. Les organisations lauréates de cette année méritent d'être admirées pour la diversité des façons dont elles s’y prennent afin d’assurer que leur culture soit à la base de leur succès. »

Nordia exploite des centres de service à la clientèle à Montréal et à Laval; son siège social est également situé à Laval. Les deux centres offrent des environnements de travail exceptionnels : lumineux, spacieux et bien équipés, incluant des cafétérias et des salles de repos équipées de jeux, télévisions et accès Internet.

Ces deux centres emploient plus de 900 personnes et génèrent plus de 46 millions de dollars par année pour l'économie locale. Les centres fournissent des services à deux des entreprises les plus emblématiques au Canada et offrent de nombreuses possibilités de développement de carrière dans divers domaines.