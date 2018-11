Deux entrepreneurs lavallois seront de la Mission France

Le Réseau M propulsé par la Fondation de l’entrepreneurship est heureux d'annoncer que deux entrepreneurs lavallois s’envoleront pour Paris dans le cadre du programme Mission France, et qui se déroulera du 30 mars au 6 avril 2019.

En effet, Vanessa Lipari de Lipari Design inc. et Nicolas Pelletier, NP ingénierie scénographique seront de la nouvelle cohorte qui réunira un total de 15 entrepreneurs de partout au Québec.

L’accompagnement et la force du groupe : la clé du succès

La Mission France du Réseau M est incomparable aux autres missions entrepreneuriales. Sa force réside dans le groupe et dans la synergie des entrepreneurs. Échanger et partager pendant une semaine des réussites, des peurs, des émotions et des attentes avec des entrepreneurs qui vivent les mêmes défis crée une complicité inégalée entre ses participants. Sans compter que tous les entrepreneurs auront reçu deux jours de perfectionnement afin de mieux se préparer au milieu des affaires français et européen.

Rien ne sera négligé : ni les aspects stratégiques d’une démarche d’internationalisation ni les aspects profondément humains de se lancer ainsi, sans doute pour la première fois de sa vie d’entrepreneur, à la conquête de nouveaux marchés. La cohorte sera accompagnée sur place par la Fondation de l’entrepreneurship afin de tirer profit des liens tissés avec tous ses partenaires français.

Des partenaires d’exception ici et ailleurs

Unis afin de les parrainer et de les accompagner dans leur développement international, des partenaires québécois et français de renom assument notamment les frais directs de la Mission (une valeur d’environ 10 000 $ par entrepreneur). Au Québec, le Réseau M bénéficie du soutien majeur d’Air France, de la Banque Nationale, de Cogeco, de LOJIQ et de Québecor.

Les mentorés de cette 7e mission seront à nouveau accueillis à la Délégation générale du Québec à Paris par l’ambassadrice du Canada en France, Mme Isabelle Hudon. Les entrepreneurs pourront également rencontrer les équipes du Réseau M France et du Moovjee dirigés par Dominique Restino et Bénédicte Samson, ainsi que l’Office franco-québécois pour la jeunesse, tous partenaires de la Mission.

Depuis les débuts de la Mission France, le Réseau M a accompagné un total de 84 entrepreneurs sur sept ans, provenant des quatre coins du Québec.

Pour en savoir plus sur la Mission 2019 et ses entrepreneurs : reseaum.com/mission-france