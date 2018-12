4 outils pour envoyer une infolettre d'entreprise

Lorsque celle-ci est bien conçue, l'infolettre d'entreprise peut être une stratégie de marketing très

efficace. Elle sert à la fois pour alimenter l'image de marque, pour envoyer des informations utiles aux lecteurs et pour attirer des ventes.

Écrire une bonne infolettre est un art, car il faut déterminer le bon type de contenu, ainsi que

l'approche à adopter pour attirer l'attention des gens qui reçoivent souvent des dizaines de courriels chaque jour. De plus, pour assurer le succès de l'infolettre, il faut aussi penser à l'outil qui servira à envoyer ces infolettres. En effet, l'outil de diffusion peut avoir un certain impact en ce qui concerne le succès d'une infolettre.

Pourquoi est-il important de choisir le bon outil pour envoyer une infolettre?

D'abord, parce que certains outils sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Ils peuvent offrir une plateforme de création à partir desquels vous allez effectuer la mise en forme de votre courriel. Ensuite,

parce que certains outils offrent une meilleure diffusion que d'autres, étant donné que les courriels envoyés vont parfois tomber dans la boîte de pourriels. Bien sûr, ceci doit absolument être évité.

Après tout, que vaudraient le temps et les efforts consacrés à l'envoi d'une infolettre si la plupart des

gens ne la reçoivent pas?

Au départ, lorsqu'on débute une stratégie d'envoi d'infolettres, il n'est pas facile de savoir quel

outil sera le meilleur, car en général, c'est suite à plusieurs courriels que l'on pourra déterminer ce qui

fonctionne. Donc, afin de simplifier le processus, nous avons rassemblé 4 plateformes d'envoi de

courriels qui ont fait leurs preuves.

1) Mailchimp

Plus de 500 millions de courriels sont envoyés par l'entremise de Mailchimp chaque mois. Cet outil vous permet facilement de créer votre courriel, de gérer vos listes d'abonnés, d'envoyer les infolettres et d'analyser vos résultats. En ligne depuis 2001, il rassemble plus de 8 millions d'utilisateurs fidèles. Les prix sont accessibles, et beaucoup d'options sont gratuites lorsque vos listes d'envoi sont petites.

2) Cyberimpact

Vous ne parlez pas anglais? Optez plutôt pour Cyberimpact, une alternative québécoise à Mailchimp.

Cet outil est disponible dans les deux langues et est adapté aux besoins du marché canadien. Encore une fois, son prix est abordable et l'outil est facile d'utilisation.

3) Sendpulse

Vous aimeriez tester l'envoi d'infolettres, mais aussi celui de SMS, de messages Viber et d'autres modes de communication? SendPulse pourrait vous plaire. Avec cet outil, vous pourrez aussi analyser en détail les résultats de vos campagnes afin d'apporter des améliorations au fil du temps.

4) Mailpoet

Votre site web est hébergé par Wordpress? Afin de centraliser vos activités, pourquoi ne pas y intégrer l'envoi d'infolettres? Mailpoet est un plugin qui s'installe à même les sites Wordpress. Vous pouvez

créer des courriels adaptés pour tous les types d'appareils et personnaliser ceux-ci selon vos besoins.

Vous manquez de talent pour rédiger vos propres infolettres? Il vaudrait peut-être la peine d’engager un spécialiste de la création de contenu! Une bonne infolettre pourrait vous permettre de faire de nombreuses ventes, alors cette action serait rentable et fort intéressante pour votre entreprise.

