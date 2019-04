Neptune élargit son offre pour inclure des ingrédients de chanvre

Neptune Solutions Bien-Être Inc. est heureuse d'annoncer que sa division de Solutions a commencé à offrir des solutions de développement de produits clés en main contenant des ingrédients dérivés du chanvre à ses clients entreprises situés aux États-Unis. Une chaîne d'approvisionnement basée aux États-Unis composée de producteurs d'extrait de chanvre autorisés a été créée et les commandes initiales reçues sont en cours de traitement.

Neptune jouit d'une expérience de longue date dans la gestion de solutions de développement de produits clés en main personnalisées et en marque blanche comprenant un large éventail de produits, dont des gélules, des liquides, des produits topiques, des émulsions et des poudres hydrodispersibles.

Des ingrédients et des produits de marque qui ont contribué au succès de Neptune, tels que les formulations MaxSimil® et ECSentialsMD, pourraient potentiellement aussi être utilisés dans des combinaisons uniques avec des ingrédients de chanvre, particulièrement à mesure que le cadre réglementaire américain concernant les extraits de chanvre et le cannabidiol (CBD) évoluera.

«Le marché américain du chanvre se développe rapidement et représente une opportunité importante pour le secteur des produits de consommation. Neptune offre maintenant des produits et services aux marques américaines souhaitant créer un portefeuille unique avec des produits à base de chanvre fabriqués exclusivement aux États-Unis pour les États-Unis », a déclaré Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.

L'adoption du Farm Bill en 2018 et la reconnaissance simultanée par la Food and Drug Administration (FDA) du statut généralement reconnu comme sûr (Generally Recognized As Safe, GRAS) de trois ingrédients dérivés de graines de chanvre ont largement alimenté la demande déjà élevée des consommateurs pour les produits à base de chanvre et plus particulièrement les extraits de chanvre.

Bien que la FDA américaine réfléchisse actuellement à la manière dont les produits de consommation contenant du CBD dérivé du chanvre seront réglementés et que le département américain de l'Agriculture (USDA) soit en train d'élaborer la réglementation régissant la production de chanvre aux États-Unis, de nombreuses entreprises initient des stratégies de développement de produits afin de répondre à la demande pour ces produits lorsque les organismes de réglementation auront clairement établi leur chemin vers la commercialisation. Neptune a l'intention d'exercer ses activités dans le respect des lois américaines et fédérales applicables.

«L'avantage de Neptune réside dans la force de sa chaîne d'approvisionnement et de ses systèmes qualité stricts. Nos alignements stratégiques avec d'importants fournisseurs de chanvre, combinés à notre expertise scientifique et technique, nous permettent d'offrir à nos clients américains un large éventail de produits et de services qui permettront de répondre aux demandes des consommateurs », a ajouté M. Hamilton.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de produits et services américain de Neptune, veuillez écrire à [email protected].