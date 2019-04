La CCIL est fière de dévoiler les lauréats du concours Dunamis 2019

C’est sous la présidence d’honneur de madame Nathalie-Lise Giguère, vice-présidente services aux membres et clients au Mouvement Desjardins, que s'est tenue la 38e édition du gala Dunamis de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL).

Devant un parterre de quelque 400 invités, 16 entreprises et personnalités d’affaires de Laval ont été nommées Lauréat Dunamis 2019. Le président du conseil d’administration de la CCIL, M. Daniel Leclair, a tenu à rappeler d’entrée de jeu ce que signifie le mot Dunamis : « Il s’agit d’un mot grec qui signifie force, pouvoir, talent. (…) Les hommes et les femmes derrière les entreprises en lice ont fait preuve d’une grande force pour se rendre où ils le sont aujourd’hui. Ils ont le talent nécessaire pour développer et se tailler une place de choix dans leur marché respectif. Ils ont le pouvoir. Le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir d’influencer, d’inspirer, d’innover et de créer de la richesse dans notre région. »

Un gala de nature géométrique et humaine



Animé par la journaliste, chroniqueuse et documentariste Karima Brick, la soirée était teintée par la diversité et l’arrimage des formes qui interagissent et se complètent. Pour interpréter de thème, la CCIL recevait en prestation 7Starr et Ballet Eddy Toussaint, tous deux issus de la culture lavalloise.



Des partenaires impliqués



« L’édition 2019 du Dunamis compte plus d’une vingtaine de partenaires qui permettent à la Chambre de faire rayonner les entreprises de Laval. Sans eux, rien de tout ceci ne serait possible. Nous remercions sincèrement tous nos précieux partenaires pour leur soutien à la réalisation du concours et du Gala Dunamis. Tous ensemble, nous sommes fiers de reconnaître l’excellence des entreprises et des entrepreneurs qui contribuent à l’essor économique de notre région », de mentionner la présidente-directrice générale de la CCIL, Mme Louise Leroux.

Catégorie Jeune cadre, entrepreneur ou professionnel

Lauréat Catégorie présentée par Vyckie Vaillancourt (O’Citrus) Groupe financier Banque TD

Catégorie Commerce de détail

Lauréat Catégorie présentée par RICARDO Boutique + Café Détail Québec

Catégorie Entreprise de services – 15 employés et moins

Lauréat Catégorie présentée par Mon Technicien – Services informatiques Cominar

RBC Banque Royale

Catégorie Entreprise de services - 16 employés et plus

Lauréat Catégorie présentée par Groupe Sélection Banque Nationale Cominar

Catégorie Entreprise d’économie sociale, OBNL, Coopérative

Lauréat Catégorie présentée par Atelier de tri des matières plastiques recyclables du Québec Pôle régional d’économie sociale de Laval

Ville de Laval

Catégorie Exportation

Lauréat Catégorie présentée par Flex Group Investissement Québec

Progesys

Catégorie Entreprise manufacturière

Lauréat Catégorie présentée par Comptoirs Lamnex CBRE

Gestion Deloitte

Catégorie Entreprise de tourisme

Lauréat Catégorie présentée par Corporation Rose-Art Tourisme Laval

Catégories Innovation

Lauréat Catégorie présentée par Croesus Financière Sun Life

Ville de Laval

Catégories Croissance

Lauréat Catégorie présentée par Groupe Sélection Inno-Centre

Catégorie Ressources humaines – Prix Laurian-Barré

Lauréat Catégorie présentée par Groupe Galland Courrier Laval 2M Média

Lussier Labelle CPA

Catégorie Investissement

Lauréat Catégorie présentée par Avril Supermarché Santé Desjardins Entreprises Raymond Chabot Grant Thornton

Catégorie Leadership féminin

Lauréat Catégorie présentée par France Boisclair (ALPA – Association Lavalloise des Personnes Aidantes Femmessor Laval

Catégorie Nouvelle Entreprise

Lauréat Catégorie présentée par LOV – Centropolis Ville de Laval

Catégorie Développement durable

Lauréat Catégorie présentée par PolyExpert Groupe Rousseau Lefebvre

Prix Coup de cœur Bell