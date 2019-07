3 conseils pour augmenter de 30% votre chiffre d'affaires en 2019

La gestion d’entreprise comporte plusieurs enjeux et difficultés auxquels un entrepreneur doit constamment faire face. Qu’ils soient d’ordre financier, éthique ou humain, ces enjeux sont complexes et doivent tous être considérés pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans la phase de démarrage, tous ses enjeux sont particulièrement importants à considérer. Ensuite, l’objectif sera de faire grandir son entreprise pour en décupler le succès. Généralement, le but principal est d’augmenter constamment le chiffre d’affaires. Voici 3 conseils qui s’appliquent à la majorité des domaines et qui pourraient s’avérer très bénéfiques s’ils sont appliqués correctement.

S’équiper d’un logiciel ERP

Plusieurs chercheurs et développeurs s’efforcent de créer des innovations technologiques qui ont pour but de simplifier notre quotidien et nos activités professionnelles. Dans le cas de la gestion d’entreprise, implanter un système ERP (Enterprise Ressource Planning) pourrait être d’une grande aide. Un système ERP, progiciel de gestion intégrée PGI en français, est un logiciel qui permet de centraliser la gestion des différentes opérations dans le but de rendre les processus plus cohérents et efficaces. Il permet plusieurs avantages tels qu’une meilleure gestion de la production, la réduction des coûts, une plus grande productivité et donc un accroissement des revenus.

Faire une nouvelle analyse du marché

Durant la phase de démarrage de l’entreprise, un gestionnaire se doit de faire une analyse du marché détaillée afin de savoir comment se positionner pour assurer le succès de ses activités. Bien que cette étape ne doit pas être refaite quotidiennement, le marché change et il est important de s’assurer de suivre la courbe d’évolution de celui-ci pour ne pas devenir dépassé par les concurrents. Il peut donc être fort bénéfique d’analyser la concurrence pour comprendre ses possibles failles et ainsi mettre en place une stratégie visant à placer son produit ou son service comme le meilleur disponible.

Modifier sa stratégie marketing

Le marketing est une dimension très importante de la gestion d’entreprise. Il est important de s’assurer que sa stratégie de promotion soit adaptée à sa philosophie d’entreprise, à l’époque et au marché visé. C’est donc suite à l’analyse du marché qu’il sera possible de revoir sa stratégie marketing dans le but de mousser l’engouement autour de son entreprise. Dans cette optique, engager un gestionnaire de communauté qui s’occupera des réseaux sociaux de l’entreprise et de la visibilité de la plateforme web est une excellente idée et pourrait vous aider à attirer de nouveaux clients.