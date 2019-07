3 outils de communication pour augmenter vos ventes

Augmenter ses ventes est la préoccupation principale de toute entreprise. Nombreuses sont celles qui communiquent incessamment sur plusieurs produits simultanément sans obtenir les résultats escomptés. Non seulement les commerciaux s’épuisent, mais les clients ne peuvent pas toujours mettre la main à la poche. Il est donc important de faire des choix stratégiques et de les inscrire dans un plan de marketing solide. Quelles sont les meilleures actions à choisir pour promouvoir vos produits ou services?

1) Les offres tarifaires

Les promotions, les bons de réduction ou les bons d’achat stimulent la demande et boostent ponctuellement les ventes. Elles permettent aussi de conquérir de nouveaux clients toujours à l’affût de bonnes affaires. Ces opérations développent le chiffre d’affaires à court terme grâce à des actions de mailing, de publicité sur le lieu de vente ou d’affichage. Elles sont néanmoins réservées aux produits achetés régulièrement. Elles s’adressent aussi plutôt au grand public. En revanche, elles seront inadaptées aux produits de luxe ou en BtoB, le risque étant grand de perdre en qualité d’image.

2)Créer un e-commerce

Un site est aujourd’hui incontournable pour développer son activité à condition qu’il ait une bonne ergonomie et qu’il soit animé. Le client doit pouvoir en effet trouver ce qu’il recherche rapidement. Les contenus seront optimisés pour améliorer le référencement naturel de votre marque dans les moteurs de recherche. Le travail des spiders robots qui parcourent le web sera facilité par une organisation claire et par la présence de mots clés sur toutes les pages du site. Des mises à jour régulières contribueront à cette identification. Il est aussi possible d’acheter des mots clés pour booster le classement de votre site sur la première page des résultats d’un moteur de recherche.

Côté animation, il est important de générer du trafic par le biais de jeux-concours, d’opérations de parrainage ou de vidéos publicitaires. Vous développerez la satisfaction client, mais vous collecterez aussi des données précieuses pour proposer des offres personnalisées. Cherchez aussi des affiliations avec des sites partenaires pour afficher des bannières publicitaires.

3)Organiser des évènements

Organiser un évènement pour lancer un produit est une action de marketing payante. Vous ciblerez les personnes à inviter, clients et prospects, mais aussi les influenceurs et relayeurs d’information comme les journalistes par exemple. Contactez un professionnel de l'évènementiel à Montréal pour organiser une soirée de lancement et faire parler de votre produit et de votre marque avant, pendant et après l’évènement.