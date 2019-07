Comment donner une dimension internationale à votre marque ?

L’exportation est une véritable opportunité de développer votre activité et donc votre chiffre d’affaires. Il est faux de penser que le parcours est difficile si l’on considère que 50 % de la population mondiale possède un accès à internet. Les outils digitaux alliés à une bonne stratégie marketing suffisent à abattre les frontières, à condition bien sûr de proposer le bon produit ou service. Comment séduire vos prospects à l’étranger ?

Bien connaître son marché

Votre conquête commence par une étude de marché incontournable. Étudier dans quel pays la demande pour votre produit sera la plus importante ne suppose pas de sauter dans le prochain avion ! Un outil comme Market Finder vous donnera toutes les informations utiles à votre analyse : la taille de votre futur marché, sa structure, le profil de vos clients, son pouvoir d’achat, la présence de concurrents… Il suffira ensuite de déterminer par lesquels commencer.

Utiliser son propre site marchand

Vous avez un site ? C’est incontournable, mais la bonne nouvelle est que vous n’aurez plus qu’à lui donner une dimension internationale. Une agence de traduction traduira vos pages dans la langue native du pays ciblé. Vos textes seront ainsi mieux compris et surtout adaptés à la culture locale et aux comportements d’achat de vos prospects. L’intervention de ce professionnel est d’autant plus importante qu’elle favorisera un meilleur référencement dans les moteurs de recherche ainsi qu’une plus grande crédibilité. En choisissant la plateforme d'hébergement web the world, l’espace disque, la bande passante et le trafic seront illimités.

Définir une bonne stratégie marketing

Chaque pays à conquérir bénéficiera de sa propre stratégie marketing afin de répondre aux attentes toutes différentes de vos clients, mais aussi de vous démarquer de la concurrence locale et étrangère sur place. Il n’y a pas en effet de stratégie universelle en la matière. La plus grande difficulté sera de trouver le bon positionnement pour votre marque. Les entreprises qui y réussissent le mieux se posent toute la question de savoir quel produit proposer et pourquoi il va intéresser (parce qu’il véhicule les valeurs de l’entreprise, parce que c’est un produit du terroir…). Il ne faut pas perdre de vue que les clients sont exposés à une offre très abondante, pourquoi choisirait-il votre produit ? Une fois que vous aurez trouvé les réels bénéfices pour le client, vous saurez comment le vendre par le biais de tous les outils digitaux : mailing, blog, newsletter, réseaux sociaux, etc.