Force-Légal : la référence en droit des affaires dans Vaudreuil-Soulanges et le Grand Montréal

Vous rêvez de voir votre entreprise bien établie dans son secteur d’activité? Vous aimeriez passer à la vitesse supérieure? Pour ce faire, il faut vous entourer des meilleurs. Le cabinet d’avocats Force-Légal est la ressource principale qu’il vous faut pour y arriver.

Force-Légal est la référence en droit des affaires pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes du développement de votre entreprise. Que ce soit pour la vente ou l’achat d’entreprise, la protection des droits des actionnaires ou tous autres aspects des domaines corporatifs, commerciaux, hypothécaires ou autres, Force-Légal possède l’expertise qui vous mènera au sommet de votre secteur d’affaires.

L’entreprise, établie à Vaudreuil-Dorion depuis sa fondation à l’été 2014 par Me Serge Girard, offre une gamme complète de services professionnels s’adressant à une clientèle d’affaires. Les avocats de Force-Légal desservent des entreprises et des entrepreneurs provenant de Vaudreuil-Soulanges, du West Island, de Beauharnois-Salaberry, mais aussi du Grand Montréal.

L’expérience qui va de pair avec l’énergie

Pourquoi Force-Légal est l’atout parfait de tout entrepreneur en affaires? Parce qu’elle cumule une expertise dans le droit des affaires depuis 1990. Le fondateur, Me Serge Girard, est en outre un gestionnaire accompli. Il est détenteur d’un MBA de HEC Montréal et il est membre de l’Ordre des administrateurs agréés. Il a par ailleurs piloté à titre de directeur général le redressement d’une entreprise comptant une centaine d’employés. Bref, il est la personne toute désignée pour conseiller les entrepreneurs et chefs d’entreprises non seulement sur les questions pointues de droit des affaires, mais aussi sur leurs décisions stratégiques et sur leurs enjeux de gestion.

À l’expérience de Me Girard s’ajoute l’énergie d’une jeune équipe de professionnels. Me Sébastian Proulx-Garcia s’occupe de la plupart des dossiers corporatifs. Me Patrick Pouliot-Bélair prend en charge les dossiers litigieux. Monsieur Maxime Morissette se prépare quant à lui à prendre sa place parmi l’équipe d’avocats de Force-Légal en y apportant sa contribution dans les domaines du droit administratif et du droit municipal. Ces trois jeunes gens sont également des sportifs de haut niveau et ils développent ensemble une belle expertise dans les différents aspects du droit du sport.

L’équipe déploie également son expertise dans diverses industries, incluant la construction, le transport, le commerce au détail, les micro-brasseries et le domaine manufacturier.

Le travail d’équipe : une valeur fondamentale

Le mot « équipe » revient souvent dans la bouche du fondateur de Force-Légal.

« Pour moi, le travail d’équipe est primordial. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas donné mon nom à l’entreprise. Notre nom met plutôt l’accent sur la clientèle que nous desservons et sur l’équipe que nous avons mise en place pour ce faire. Pour le moment, notre cabinet mise sur l’expertise de trois avocats, deux assistantes et un stagiaire et ce n’est qu’un début. Ce qui nous unit et nous démarque, c’est que nous pensons tous comme des entrepreneurs », précise Me Girard.

N’attendez plus et visitez le site Internet www.force-legal.com pour prendre connaissance des forfaits offerts à la clientèle : aide à la gouvernance d’entreprise, conseils d’affaires et juridiques, incorporation et mise à jour corporative. Profitez de conseils personnalisés, dans un délai rapide et avec beaucoup de flexibilité, autant pour les multinationales que pour les moyennes ou petites entreprises.

Visionnez des capsules informatives pour en apprendre davantage sur les divers sujets touchant les entreprises. Contactez Force-Légal dès maintenant au 450 235-0554 pour faire affaire avec une équipe de confiance qui permettra à votre entreprise de franchir la prochaine étape. On peut aussi visiter le site Internet www.force-legal.com ou communiquer par courriel au [email protected].