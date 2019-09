Une nouvelle gelateria a ouvert ses portes à Laval

Dolce & Santella est une gelateria située à Laval, une entreprise qui a récemment ouvert ses portes cet été et qui se spécialise dans la création du fameux gelato artisanal. Il est possible de découvrir en boutique plus de 24 saveurs préparées par le propriétaire Marco Santella. La recette originale venant directement d'Italie, Dolce & Santella a de quoi ravir les papilles les plus exigeantes.

Le laboratoire/la boutique

Le gelato fascine, car il ne contient aucune glace, mais contient 50 % moins de gras et d’air que la crème glacée. Et que dire de son goût! Vivre l'expérience Dolce & Santella, c'est offrir à sa clientèle plus qu'un gelato artisanal, c'est partager avec elle un coin d'Italie venu jusqu'ici. Le laboratoire en boutique a été créé expressément dans ce but. Vous vivrez sur place l'expérience du processus de création derrière le gelato, les diverses étapes du travail qu'il exige du début à la fin et le plaisir de satisfaire votre curiosité tout en aiguisant vos papilles. La philosophie de l'entreprise est qu'il n'y aucun compromis sur les ingrédients utilisés.

Dès votre arrivée, vous serez enchanté de découvrir les produits artisanaux dans une atmosphère accueillante et un décor au design unique et original. Disponibles dans une variété de saveurs, vous apprécierez des gelati des plus exquis au goût authentique, fabriqués à partir d'ingrédients du terroir et de fruits d'ici selon les saisons.

Plus important encore, vous y trouverez beaucoup d'amour, car la qualité d'un gelato parfait passe d'abord par le cœur.

Qui est Marco Santella?

À peine faisait-il ses premiers pas que Marco passait déjà tous ses étés en Italie. Pays natal de ses grands-parents, Antonio et Matilde, qui y habitaient et de son père Luigi, arrivé au Canada en 1977, il y séjournait en famille entouré de sa mère québécoise Colette et de sa sœur Alexa.

L'importance de transmettre des valeurs italiennes aux enfants étant omniprésente, le choix de leur gardienne s'arrêta sur la signora Antonietta Granata Tronca, qui a su, elle aussi, leur inculquer les valeurs traditionnelles.

Très tôt, Marco fût initié à la gastronomie italienne et à la langue parlée dialectale qu'il maîtrise fort bien aujourd'hui, En 2005, Marco et sa famille déménage à Strasbourg, en France où ils y passeront deux ans. À 30 minutes de là à Karlsruhe en Allemagne, sa tante Maria Antonieta, la sœur de Luigi, et son mari Antonio opèrent une boutique de gelato très prisée. Témoin de l'amour qu'ils portent à la création de leurs glaces artisanales, la passion de cet art envahira dès lors le cœur de notre jeune Marco. Un jour, il sera, lui aussi, artisan glacier et offrira aux gens d'ici des douceurs venues d'Italie en créant sa propre gelateria. De retour à Montréal, Marco travaillera au service à la clientèle de l'entreprise Shred-It pendant dix ans. Puis, il quittera son poste pour s'investir à fond à la réalisation de son rêve.

Visant rien de moins que l'excellence, il poursuit des études culinaires intensives à l'école de renommée mondiale Artico Scuola di Gelatoria à Milan, en Italie.À travers ces cours, il apprendra l'art de fabriquer des saveurs authentiques au goût riche et intense, des bases de recettes originales, le processus garantissant la fraîcheur du produit, le fonctionnement des appareils et les calculs mathématiques de balancement essentiels à la création d'un Gelato sublime quasi paradisiaque. Mais grâce à son Maestro Maurizio Poloni, Marco a renoué avec le plus important : sa passion.

Une affaire de goût et de tradition

Afin d'assurer une méthode de fabrication italienne à 100 %, l'équipe travaille uniquement avec des appareils importés directement d'Italie, rien de moins. Dolce & Santella garantit à sa clientèle une qualité de produits supérieure, des saveurs italiennes riches et authentiques ainsi que le maintien d'un standard de qualité élevé. Ces petites douceurs préparées avec amour sont naturelles, sans additifs, colorants ni arômes artificiels.

Et l'odeur du café, cet incontournable parfum du matin, se retrouve aussi chez Dolce & Santella , qui a pensé aux lève-tôt en leur offrant dès 8 h, un délicieux café italien de torréfaction supérieure pour le plus grand des plaisirs. Et pour embellir les matins gourmands, Dolce & Santella offre un grand choix de croissants pur beurre, chocolatines, brioches, gaufres et viennoiseries des plus savoureuses.

Commandes à emporter

Des contenants thermiques sont mis à la disposition de la clientèle qui désire emporter leur gelato. Ces contenants ont été spécialement conçus afin de conserver la fraîcheur du gelato jusqu’à destination pour une durée d’environ 1 heure.

Un petit coin Instagram a de plus été spécialement aménagé, pour les clients les plus branchés!

D'ici la fin de la saison estivale, l'été a encore de belles journées à offrir pour profiter de la nouvelle gelateria Dolce et Santella!