3 conseils pour insérer des vidéos sur votre site web

La création de votre site web de votre entreprise est la première étape pour augmenter votre visibilité en ligne. Aussi, il vous faut souvent mettre à jour la page. Y insérer une ou plusieurs vidéos peut avoir un effet salvateur. Si vous souhaitez optimiser l’impact de votre vidéo, MS.MTL.MEDIA MARKETING, est expert en production vidéo à Montréal, vous offre ses 3 conseils que vous gagnerez à suivre afin de réussir l’insertion de vidéo sur votre site.

Définir le type de vidéo

La première étape consiste à choisir le type de vidéo. Il dépendra de vos cibles et de votre objectif. Si votre but est d’augmenter la confiance des prospects, vous devez opter pour un vidéo témoignage. Filmés comme un publireportage, les témoignages de vos clients satisfaits toucheront le plus grand nombre. La règle est que les clients soient les plus naturels possible, au risque que le reportage fasse l’effet inverse.

Si votre objectif est de vous faire connaitre vous, et mettre en avant les membres de votre organisation, vous pouvez opter pour une vidéo corporative de présentation de l’entreprise. Il s’agira dans ce cas d’une vidéo qui montrera autant la force individuelle de chacun de vos collègues et l’harmonie dans laquelle vous travaillez ensemble.

Par contre, si vous souhaitez communiquer une information importante ou descriptive d’un de vos produits, vos services, ou juste une présentation vidéo d’un conseil précédemment émis, ou nouveau, vous pouvez opter pour un tutoriel. Il s’agit d’une vidéo très courte qui rendra vos produits et vos services plus attrayants.

Réaliser la vidéo

Une fois que vous avez choisi le type de vidéo à faire, vous devez composer le sujet et mettre en place tous les acteurs de la vidéo. Le sujet dépendra de l’objectif choisi et du type de vidéo. Pour les tutoriels, vous pouvez être seul, ou choisir un expert dans le partage d’information. Pour les vidéos témoignages, vous devrez convaincre vos clients les plus fidèles.

Si vous optez pour une vidéo de présentation de l’entreprise, vous devez faire en sorte de présenter, à défaut de tous les membres de l’entreprise, les personnes qui le représentent le mieux. Choisir ces personnes peut être la tâche la plus difficile. Pour cela, certains préfèrent choisir leurs employés qui ont plus de facilité à s’exprimer et à inspirer confiance.

Une fois le sujet choisi, vous devez définir le mode de réalisation des différentes captures. Vous pouvez engager des professionnels de la réalisation et la production vidéo ou opter pour un vidéo amateur. Ces dernières sont très appréciées quand il est question de témoignage, mais moins quand il est question de présenter l’équipe de professionnels.

Publier la vidéo

Avant de publier la vidéo, ou toutes les vidéos réalisées, vous devez faire un assemblage bénéfique pour l’objectif. Pour cette raison, il est plus simple de laisser une équipe experte en montage vidéo s’en charger. Une fois la vidéo ou les vidéos montées, vous devrez prendre garde à les poster convenablement sur votre site web.

Il importe de nommer la vidéo et en faire une courte description. Ensuite, vous devez publier la vidéo dans autant d’endroits que possible, en prenant soin d’y glisser un lien vers votre site. La dernière étape de publication consistera à rédiger un article sur votre site destiné à décrire la vidéo. Tous ceux qui aimeront cette vidéo liront l’article et alors, votre site web gagnera des rangs dans Google.