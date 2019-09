Chantal Cyr est nommée présidente directrice générale de la CCIL

Le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), Monsieur Daniel Leclair, a le plaisir d’annoncer la nomination de Madame Chantal Joyal à titre de présidente-directrice générale de la CCIL.

Madame Joyal arrive à la CCIL avec une expérience de près de 30 années comme cadre supérieur notamment dans des institutions financières, telles que la Banque Nationale, la Banque Laurentienne et la Banque TD, et à Laval Technopole. Elle connaît donc très bien la région lavalloise et elle a développé un vaste réseau d’affaires alors qu’elle assumait des fonctions liées aux services aux entreprises, au développement des affaires et à la gestion de comptes majeurs. Elle possède un MBA et s’est impliquée dans diverses associations notamment à l’Association des femmes en finance du Québec, au Club des petits déjeuners et à la Fondation Les Petits Rois.

L’arrivée de Madame Joyal s’arrime au déploiement des nouvelles orientations stratégiques de la CCIL. « La Chambre vient de terminer un exercice d’actualisation de sa planification stratégique et nous sommes convaincus que Madame Joyal contribuera de façon positive à l’atteinte de nos ambitieux objectifs, ainsi qu'à la mobilisation des gens d’affaires, confirmant ainsi la position de la Chambre comme leader en développement économique à Laval », de mentionner Daniel Leclair.

Madame Joyal est entrée en fonction, le 9 septembre.