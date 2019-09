Une restauratrice d'ici est lauréate du prix Chapeau restaurateurs

La Fondation ARQ a choisi de remettre le prix Chapeau restaurateurs, région Laval, à Mme Maryse Gosselin, propriétaire du Bistro Bar Rossignol, afin de souligner son apport à la communauté de même que la pérennité de son établissement. Mme Gosselin a reçu cette reconnaissance hier après-midi en présence de ses pairs, de son équipe et de certains dignitaires dans le cadre du Salon ARQ Contacts Laval, au Centre de congrès Palace.

Native de Laval, c’est vers l’âge de 15 ans que Mme Gosselin occupe son premier poste en restauration, soit serveuse, comme beaucoup d’autres adolescentes et adolescents le faisaient à l’époque. Sans le savoir, c’est sa future carrière de restauratrice qui se dessine peu à peu, prenant de plus en plus d’expérience dans chaque nouvelle fonction qu’elle occupe : barmaid, gérante, etc. L’occasion de devenir propriétaire de son propre établissement se présente en 2009. Son rêve, qui aurait pu paraître inaccessible pour certains, devient réalité.

Mme Gosselin prend le temps, à travers tout ça, d’aider les organismes pour la tenue de leurs soirées-bénéfices, notamment Fibrose kystique Canada, section Montréal. En effet, à chaque année depuis cinq ans, ils y tiennent une soirée serveur d’un soir qui a permis d’amasser plus de 10 000 $ depuis les débuts. La restauratrice a aussi pris part à plusieurs levées de fonds pour la cause du cancer et La rose des vents. Elle appuie également depuis peu l’Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière (APHVL).

Tout ceci sans compter les nombreux chèques-cadeaux distribués à différentes organisations, comme par exemple à l’Institut de cardiologie de Montréal, pour des tirages effectués dans leurs propres activités de financement.

Les compagnies Boulangeries Weston Gadoua, Desjardins, Maitre’D par Posera et Produits Alimentaires Berthelet sont fières de s’associer à la remise du prix Chapeau restaurateurs Laval.

Sur la photo : Mme Annie Théoret de Neopos, Mme Chantal Joyal de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, Mme Maryse Gosselin, propriétaire du Bistro Bar Rossignol et lauréate du prix Chapeau restaurateurs, Mme Catherine Montreuil des Boulangeries Weston Gadoua, M. Claude Ménard, président de la Fondation ARQ, Mme Geneviève Langelier-Piette de Desjardins ainsi que Mme Marie-Josée Lévesque des Produits Alimentaires Berthelet.