Nordia inaugure son nouveau centre et siège social de 6,4 M$ à Laval

L'installation offre un environnement de travail ainsi qu’une capacité additionnelle, ce qui permettra à Nordia de faire passer son effectif de Laval à plus de 600 employés au cours des deux prochaines années.

Nordia Inc., fournisseur de solutions de services, a officiellement inauguré son nouveau centre de service à la clientèle et siège social de Laval, mardi 26 novembre. L’investissement de 6,4 M$ réaffirme l’engagement de Nordia dans la région de Laval et met en lumière les environnements de travail exceptionnels qui sont parties intégrantes des valeurs et des avantages de travailler chez Nordia.

« Les gens sont au cœur de nos activités. La clé de notre succès est donc d’attirer et de retenir les meilleurs talents » a déclaré John DiNardo, président et chef de la direction de Nordia. « C’est pourquoi nous investissons autant dans la mise en place d’une culture de soutien solide axée sur nos employés, a-t-il poursuivi. Cela comprend des installations et des environnements de travail exceptionnels, comme notre nouveau centre, ainsi qu’une bonne rémunération et de nombreuses possibilités de croissance et de développement professionnels.»

Marc Demers, maire de Laval, a pour sa part déclaré: « Il s'agit d'un investissement majeur qui, non seulement créera de nouveaux emplois de qualité, mais contribuera de façon importante à la croissance économique locale. »

Aire de repos et salle de jeux

Le nouveau centre de Nordia est situé au 690, boul. le Corbusier, dans le centre commercial Quartier Laval. Nordia a transformé l’ancien magasin Sears Décor en créant un espace de travail ouvert. Les installations comprennent plusieurs aires de repos et de réunion, une salle de jeux, des télévisions, une cafétéria servant des repas chauds, ainsi qu’une terrasse extérieure pour les activités d’été.

Le centre dispose également d’une capacité supplémentaire de 50 %, ce qui permettra à Nordia de porter son effectif de Laval de 400 à plus de 600 employés au cours des deux prochaines années.

Une contribution de 27M$ à l'économie lavalloise

Depuis son arrivée à Laval en 2011, Nordia a généré plus de 120 M$ pour l’économie locale. Le nouveau centre agrandi devrait contribuer à l’économie lavalloise à hauteur de 27 M$ par année d’ici 2020.

En plus du centre de Laval, Nordia exploite également un autre centre de service à la clientèle dans la grande région de Montréal. Ces deux centres, qui emploient au total 900 personnes, fournissent des services à deux des entreprises les plus emblématiques au Canada et offrent de nombreuses possibilités de développement de carrière dans divers domaines.