Le Sheraton Laval dévoile un partenariat en audiovisuel et événementiel

L’Hôtel Sheraton Lavala annoncé un nouveau partenariat avec la firme en audiovisuel lavalloise Creativ Nation, connue pour ses réalisations de concepts créatifs et immersifs.

Dès janvier 2020, un service-conseil bonifié, flexible et clé en main en audiovisuel et en événementiel sera accessible afin de créer des événements à la hauteur de leurs besoins. « Ce partenariat d’affaires nous semble tout à fait naturel puisque Creativ Nation possède les mêmes forces que nous, soit le service à la clientèle et la flexibilité, a déclaré monsieur Yanick Pazzi, directeur général de l’Hôtel Sheraton Laval. L’objectif de cette nouvelle association est de fournir aux clients de l’Hôtel la technologie et l’expertise créative requises pour réaliser des événements à la hauteur de leurs attentes ».

Creativ Nation est une compagnie issue de l'industrie événementielle et se passionne pour les concepts immersifs pour tous genres d’événements. La firme travaillera étroitement avec le Sheraton Laval pour personnaliser l’expérience des clients et faire en sorte qu’elle soit à l’avant-garde de l’industrie des réunions et des événements d’affaires.

« Nous avons pris la décision d’élargir notre offre de services et ainsi d’offrir le partenariat audiovisuel au domaine hôtelier du Québec. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir débuter cette nouvelle aventure avec l’équipe du Sheraton Laval, des gens que nous côtoyons depuis très longtemps et qui ont à cœur les mêmes valeurs que nous » soutient Pierre Jean, Président et fondateur de Creativ Nation.