Première pelletée de terre du complexe commercial 440

HUOTCO Immobilier a procédé le 23 janvier dernier à la première pelletée de terre officielle de son nouveau complexe commercial situé au 4670 Desserte Sud, Aut-440, à Laval. À terme, l’édifice de 36 000 pieds carrés regroupera plusieurs professionnels et accueillera entre autres la firme Escient.

Une ouverture prévue pour juin 2020

HUOTCO Immobilier se spécialise dans la promotion et dans le développement de complexes médicaux et de centres de santé. L’entreprise innove afin de livrer des projets contemporains s’intégrant à la vision privilégiée par l’urbanisme.

En plus de desservir une clientèle d’affaires dans la grande région de Montréal et de Laval, Escient est le cabinet de référence au Québec pour la gestion de cliniques de soins de santé. Le projet en construction est érigé sur le terrain avoisinant le Carrefour Santé 440. Le projet représentera un investissement de 8 millions de dollars et regroupera plus d’une centaine de professionnels. L’ouverture au public est prévue pour juin 2020.