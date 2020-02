Acquisition à Laval : l’entreprise Blizzair passe aux mains de Filtre Plus

L’année démarre de manière particulière pour Filtre Plus puisque la bannière de Québec spécialisée en réfrigération, climatisation, chauffage et ventilation vient de faire l’acquisition des actifs de l’entreprise Blizzair basée à Laval au 3114, avenue Francis-Hughes, dans le quartier Vimont.

Propriété de Roland Thériault depuis 2002, l’entrepreneur aspirait depuis un certain temps à passer le flambeau, à l’aube de ses 68 ans. Cette transaction permet donc à l’homme de profiter d’une retraite pleinement méritée et à Filtre Plus d’ajouter un nouveau point de vente à sa bannière québécoise. Les clients résidentiels, commerciaux et industriels de Blizzair seront les premiers bénéficiaires de cette transaction puisqu’ils profiteront désormais de prix attribuables à un meilleur volume d’achat.

Filtre Plus continuera à desservir la Rive-Nord

En effet, tout comme son prédécesseur, Filtre Plus est l’un des plus importants concessionnaires Carrier au Québec qui conçoit les meilleurs équipements de climatisation, de ventilation et de chauffage en Amérique, particulièrement réputés pour leur excellente garantie et leurs appareils ultras silencieux.

Filtre Plus continuera de desservir les clients de Laval et de la Rive-Nord incluant Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère, Saint-Eustache, Terrebonne et les autres municipalités environnantes. Déjà bien établie dans son milieu, la nouvelle succursale lavalloise de Filtre Plus continuera d’opérer sous la dénomination Blizzair. La quinzaine de travailleurs qualifiés de l’entreprise conservent tous leur emploi et continueront d’être formés selon les plus hautes normes de l’industrie en vue d’offrir un service courtois, efficace et rapide.

« L’expertise de Filtre Plus viendra bonifier la qualité de l’offre de service et des équipements qui seront mis à la disposition de l’équipe et qui seront offerts aux clients de nos trois secteurs d’activité » précise Carl Bolduc, président de Filtre Plus.