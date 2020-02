Devriez-vous contacter une agence Web pour refaire votre site Web?

Même si votre site Web a été mis en ligne il y a cinq ou six ans, s’il n’a pas été mis à jour récemment, il risque d’être peu performant sur le marché actuel. Évidemment, engager une agence Web pour refaire un site Web demandent du temps et de l’argent et vous ne désirez sûrement pas vous rembarquer dans de longues démarches. Voici quelques questions pour vous aider à réfléchir :

1.Est-ce que votre site Web est optimisé pour les appareils mobiles?

Certains peuvent trouver cette question idiote, mais certains modèles de site Web datant de 2012 ne s’adaptent pas aux différents appareils mobiles. Cette fonction est primordiale en 2020. Plus de la moitié des internautes visitent des sites Web à partir de leur téléphone portable ou de leur tablette. Si une page Web n’est pas optimisée, les visiteurs risquent de quitter rapidement le site.

2.Quelle est la rapidité de chargement de votre site Web?

Les visiteurs s’attendent à un chargement rapide de chacune des pages de votre site Web, mais particulièrement de la page d’accueil. Si le chargement prend plus de trois secondes, près de la moitié des internautes changent de site. Par ailleurs, les gens désirent naviguer rapidement et Google le sait. Ainsi, si votre site Web charge plus lentement que les autres, vous obtiendrez un rang plus bas dans le référencement de Google. Qui dit un lien plus bas dans un moteur de recherche, dit moins de visiteurs sur le site Web.

3.Quel est votre taux de rebond?

Le taux de rebond calcule les actions posées par les visiteurs à la suite de leur arrivée sur votre page d’accueil. Continuent-ils d’explorer votre site Web ou rebroussent-ils chemin rapidement? Un taux de rebond faible indique que votre site Web invite les internautes à visiter plus qu’une page. Vous vous trouvez ainsi sur la bonne voie. Un taux de rebond élevé indique que votre page d’accueil n’est pas très accueillante. Si c’est le cas, il serait pertinent de réfléchir à la refonte de votre site pour améliorer vos chances d’attirer des acheteurs.

4.Quel est votre classement dans les moteurs de recherche comme Google?

Si votre site Web n’a pas reçu un peu d’amour SEO, vous risquez de ne pas apparaître sur la première page de Google si une personne recherche vos produits ou votre offre de service. Cette lacune mène à une baisse d’achalandage sur votre site Web. Pour changer la situation, il suffit d’inclure des mots-clés pertinents et des spécificités géographiques.

5.Avez-vous un bon taux de conversion?

Le taux de conversion se calcule en fonction des actions posées par les visiteurs. Ces actions sont diverses : un achat, une soumission, un formulaire, etc. Si votre taux de conversion est bas, cela veut dire que votre site Web ne fonctionne pas. Il ne rejoint pas bien votre clientèle et vous payez dans le vide.

Engager une agence Web peut faire une énorme différence sur la croissance de votre entreprise. On ne parle pas uniquement de visibilité, mais également de l’augmentation de vos ventes.