"Bien fait ici": les produits certifiés locaux arrivent sur le marché lavallois

L'entreprise Patrick Morin a choisi son centre de rénovation de Laval pour être le premier magasin à prioriser les articles de quincaillerie et matériaux de construction accrédités dans le cadre du programme Bien fait ici. Ce dernier pousse les consommateurs à l'achat local, tout en certifiant que les produits de l'industrie de la construction estampillés sous cette dénomination sont bien fabriqués au Canada.

Le magasin situé au 4300, boulevard Robert-Bourassa, a reçu en fin de semaine la visite des représentants du programme Bien fait ici. Ces derniers ont renseigné sur les produits des manufacturiers qui souscrivent au programme.

« Pour réaliser l’objectif premier d’encourager l’achat local, il fallait d’abord inviter les fabricants à faire qualifier leurs gammes, ce qui a été le point focal de l’an dernier, atteste Isabelle Champagne, directrice des communications et du marketing. Tout en continuant nos démarches auprès des fabricants, nous travaillons maintenant de plus près avec les marchands qui vendent les produits pour mettre l’accent sur la reconnaissance du logo et rejoindre le grand public. »

En quoi consiste le programme?

En vertu de ce programme canadien, initié par l’AQMAT et fondé en partenariat avec des associations professionnelles et dix bannières, dont Patrick Morin, il existe maintenant une référence visuelle sous la forme d’un logo indiquant un gage de qualité et signalant que l’article ou le matériau destiné au marché résidentiel a véritablement été fabriqué dans une usine au Canada, en plus de satisfaire les codes et normes existant dans l’industrie de la construction.

« Notre programme est en croissance continue. Les 113 fabricants qui souscrivent ont déjà qualifié plus de 6 000 produits se déclinant en 630 gammes, explique Célie Cournoyer, directrice des opérations. Nous commençons à voir le logo en tablette et de plus en plus sur l’étiquetage et l’emballage des produits, au fur et à mesure des nouveaux arrivages en magasin ».

Au rythme des adhésions de manufacturiers, le logo de Bien fait ici sera vu dans toutes les allées des quincailleries et centres de rénovation puisqu’au Québec et dans le reste du pays, on fabrique presque tout pour la maison, que ce soit des pièces de plomberie ou d’électricité, des matériaux de construction, de la peinture, etc.

Un magasin "modèle" à Laval

Profitant d’une réputation d’affaires solide, la bannière de Patrick Morin endosse ce programme unique depuis son lancement en octobre 2018. En tant que grand partenaire, elle a convertit son centre de rénovation en magasin modèle, affichant les couleurs du programme et mettant de l’avant les produits Bien fait ici.

« L’expérience client étant une priorité chez Patrick Morin, nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Bien fait ici pour la mise en place d’un magasin modèle à Laval, » indique Michel St-Jean, directeur général de l’entreprise qui compte 21 points de vente. Patrick Morin s’approvisionne auprès d’environ 40 des manufacturiers participants au programme. En parfaite correspondance au lancement officiel, la bannière a choisi de consacrer la circulaire Web de la semaine dernière à faire la promotion de certaines gammes d’articles de quincaillerie et matériaux de construction qualifiés.

Élise Vaillancourt, directrice marketing, e-commerce et communications, affirme que Patrick Morin a « l’intention d’intégrer un volet Bien fait ici dans les formations des employés. Et ce, « dès que la formule optimale du positionnement des marchands sera confirmée, nous prévoyons convertir l’ensemble de nos points de vente en y installant de l’affichage et en maintenant notre soutien envers le programme ».

À noter que quatre magasins opérant sous d’autres enseignes mèneront des opérations semblables pour promouvoir les produits accrédités Bien fait ici pendant la période pré-printemps. Les consommateurs peuvent se renseigner sur le programme et mener des recherches de produits en employant jusqu’à six filtres sur le site ici-here.ca.