Nous avons testé des casinos de réalité virtuelle et voici ce que nous avons appris

Le monde des casinos en ligne est en véritable expension et les nombreux amateurs de jeux ont de plus en plus d’options. Mais comment se retrouver dans cet univers du jeu virtuel.

Qu'est-ce qui fait qu'un casino en ligne se démarque? Plusieurs facteurs contribuent au succèes des casinos. Parmi ceux-ci notons: les bonus de dépôt, les tours gratuits (CA), les variantes de jeu, la confiance et les options bancaires.

Certains casinos canadiens font un effort supplémentaire pour leurs joueurs et leur offrent des promotions spéciales telles que des bonus sans dépôt et des bonus sans mise.

Voici nos dix meilleurs casinos CA préférés de 2020

Spin Casino;

Royal Vegas;

Casumo;

Play Ojo;

Casino Joy;

Casino Cruise;

888casino;

Jackpot City;

Mansion Casino;

Mr Play

Comment nous évaluons nos casinos

Chez Open Gaming Society CA, nous prenons l’évaluation des casinos très sérieux. Nous nous efforçons de fournir à nos lecteurs les informations les plus précises, approfondies et à jour sur les casinos en ligne. Notre processus d'évaluation comporte de nombreuses étapes, qui comprennent de nombreux critères que les casinos doivent respecter pour obtenir une note positive.

Choisir le bon casino en ligne

Il y a de nombreux facteurs à considérer avant d'ouvrir un compte avec un casino en ligne. Non seulement vous voulez vous assurer que vous vivrez une expérience formidable, mais vous devez vous assurer que vos informations personnelles seront protégées en tout temps. Il existe également des avantages supplémentaires à considérer que tous les casinos en ligne ne proposent pas.

Pour décider quel casino en ligne vous convient, pensez à:

• Variété de jeu: pensez aux jeux auxquels vous aimez jouer. Que ce soit des machines à sous, des jeux de table, des jackpots, des cartes à gratter ou autre chose, vous voulez vous assurer que le casino avec lequel vous vous inscrivez a une sélection de jeux qui vous plaît.

• Sécurité: votre argent et vos informations doivent être en sécurité à tout moment. Assurez-vous que le casino est légal, agréé et prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité en ligne.

• Bonus: les bonus de casino en ligne peuvent prendre plusieurs formes. Des bonus de bienvenue aux bonus de cashback en passant par les programmes de fidélité et les récompenses VIP. Certains sites offrent même des bonus sans dépôt ou des tours gratuits. Réfléchissez aux types de bonus auxquels vous seriez admissible lors de la création d'un compte dans un casino.

• Options de dépôt et de retrait: vous n'avez peut-être pas beaucoup réfléchi aux méthodes de paiement jusqu'à présent, mais les types acceptés par un casino en ligne sont importants. Vous devez vous assurer que le casino en ligne propose des dépôts et des retraits simples et rapides. Vous souhaitez également jouer là où votre mode de paiement préféré est accepté.

• Support client: si vous avez une question ou avez besoin d'aide en cas de problème, vous devez savoir que l'aide est disponible. Tous les casinos en ligne n'offrent pas la même qualité de support client. Faites attention aux types de support client disponibles et quand, ainsi qu'à la profondeur de la section FAQ du casino.