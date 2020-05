Tourisme d'affaires : 33% des événements ont été annulés depuis le début de la pandémie

Tourisme Laval et les entreprises de la région ont uni leurs efforts pour réaliser une enquête en tourisme d’affaires. Il en ressort, entre autres, que 40% des événements ont été reportés, dont 63% se tiendront en 2021. Le défi principal serait les mesures sanitaires à mettre en place.

Au cours des derniers jours, plus de 100 organisateurs et organisatrices d’événements, principalement du milieu associatif québécois, ont participé à cette enquête dont l’objectif était de mieux connaître et comprendre leurs enjeux et défis. Il était question d'alimenter la réflexion sur la meilleure façon de s’adapter à la nouvelle réalité qui prévaudra après la crise.

En voici les principaux résultats :

Impacts de la pandémie COVID-19 sur l’organisation des événements

33 % des événements ont été annulés

40 % des événements ont été reportés, dont 63 % se tiendront en 2021

27 % des événements auront plutôt lieu en mode virtuel

Type de formules d’événements envisagé

91 % des répondants envisagent une formule différente pour la tenue de leur événement

45 % en formule vidéoconférence

26 % en formule hybride

18 % en formule réduite du format habituel

Principaux défis

Les mesures sanitaires (93 %) La capacité physique de la salle compte tenu des mesures de distanciation (79 %) Le taux de participation des congressistes (64 %)

Impact financier prévu sur le budget alloué aux événements

26 % conserveront le même budget

50 % verront leur budget diminuer jusqu’à la moitié

13 % prévoient diminuer leur budget jusqu’à 75 %

En 2019, Laval a accueilli sur son territoire 212 congrès et événements, qui ont engendré des dépenses directes de près de 10 M$. Un touriste sur deux vient à Laval pour assister à une réunion d’affaires, un congrès, une exposition ou pour un séjour d’affaires.

« Depuis plusieurs semaines, la crise de la COVID-19 transforme notre réalité. Autant nos partenaires que nos clients font face à d’incroyables enjeux. Malgré l’incertitude, le partage des données de cette enquête alimente la réflexion vers un retour graduel. Je suis confiante que notre industrie saura relever les défis et se réinventera. La créativité est notre force », conclut Geneviève Roy, présidente-directrice de Tourisme Laval.