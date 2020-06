Réouverture complète de tous les restaurants d’ici le 22 juin prochain

En ce lundi 8 juin, le gouvernement du Québec a confirmé la reprise complète des activités de restauration d’ici le 22 juin. Plus concrètement, les restaurants qui ne sont pas situés sur le territoire de la CMM, dans la MRC de Joliette ou dans la Ville de l’Épiphanie pourront recevoir des clients dès ce lundi 15 juin. Pour les autres, il faudra patienter une semaine de plus, soit le 22 juin.

Dès ces dates, les clients pourront de nouveau se rendre à leurs adresses préférées pour y déguster un repas en bonne compagnie. Cependant, les établissements devront se conformer à différentes règles afin de limiter au maximum les risques de propagation.

Cette annonce concerne les 22 000 établissements au Québec qui possèdent un permis de préparation d’aliments octroyés par le MAPAQ. Les bars, où un service alimentaire n’est pas offert, ne pourront pas ouvrir leurs portes et devront patienter encore quelques semaines avant de servir cocktails et boissons alcoolisées aux intéressés.

« Les clients qui se présenteront dans ces établissements seront soumis aux mêmes règlements que pour, les rassemblements extérieurs, en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ils auront un rôle à jouer pour s’assurer du bon fonctionnement de cette étape de déconfinement », souligne le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

Règles à respecter pour les restaurateurs

Il n’y a pas que les clients qui devront être disciplinés avec la réouverture des restaurants, les propriétaires de ceux-ci aussi. « Parmi les mesures à respecter, nommons le port du masque de procédure et des lunettes de protection pour le personnel des établissements où le 2 mètres ne peut être respecté entre chacun. Pour les menus, nous suggérons de les inscrire sur une ardoise afin de limiter les échanges d’objets entre les serveurs et la clientèle. Les tables, chaises et menus devront être désinfectés entre chaque client, tout comme les comptoirs et poignées de porte. Pour les buffets, les serveurs devront faire le service aux clients », image le ministre du Travail, Jean Boulet.

Quelle sera la limite de clients acceptée dans un restaurant? Ce sera laissé à la discrétion du restaurateur, mais la distanciation sociale (2 mètres) devra être respectée à l’intérieur et à l’extérieur.

Une trousse informative a été préparée pour les travailleurs de ce secteur par la CNESST afin de les guider dans cette prochaine étape.

Pour s’assurer du respect de ces consignes, des agents de prévention feront la tournée des établissements pour informer et renseigner les restaurateurs. « Ils seront là pour informer et non pas pour émettre des contrats d’infraction », a précisé M. Lamontagne.