Écoles de conduite, gyms et bars: toujours pas de date avancée pour un déconfinement

Alors que le Québec poursuit son déconfinement graduellement, certains secteurs d’affaires estiment être les grands oubliés. Parmi eux, on retrouve les écoles de conduite, les centres d’entraînement privés et les bars qui ne possèdent pas de permis de préparation de nourriture. Malheureusement pour eux, aucune date de reprise des activités pour ces domaines n’est avancée à ce jour.

Questionné sur le sujet lors du point de presse du mardi 9 juin, le Dr. Horacio Arruda est demeuré vague. « Nous sommes en train d’analyser la situation et de déterminer une date éventuelle pour une réouverture de ces secteurs. Avant de le faire, il faut s’assurer que le déconfinement se passe bien et qu’une 2e vague ne pointe pas le bout de son nez. On ne veut surtout pas avoir à faire marche arrière. Dans quelques semaines, nous serons en mesure de donner une date pour la reprise », a-t-il justifié.

De son côté, le premier ministre du Québec, François Legault s’est adressé aux tenanciers de bars qui menacent d’ouvrir leurs établissements même sans autorisation. « Pour le bien de tous, nous demandons à ces entrepreneurs de faire preuve de patience. On ne veut pas tout déconfiner en même temps. Ceux qui n’ont pas l’intention de suivre les règles, sachez que nous allons faire respecter la loi », a-t-il lancé sur un ton autoritaire.